Μέχρι τώρα, έχουμε παραβλέψει τη σχέση μεταξύ των γυάλινων γοβακιών της Σταχτοπούτας, που δημιούργησε ο Charles Perrault όταν έγραψε το κλασσικό παραμύθι το 1697, και το μεγάλο Galerie des Glaces των Βερσαλλιών. Άλλωστε, ο Perrault ήταν αυτός που είχε επιφορτιστεί με τον εξοπλισμό των ανακτόρων του Λουδοβίκου XIV και ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός βασιλικού υαλουργείου για τη Γαλλία. «Ήταν ο εγκέφαλος πίσω από την επιχείρηση κατασκευής του Hall of Mirrors», αναφέρει ο Warwick, συγγραφέας του Cinderella’s Glass Slipper: Towards a Cultural History of Renaissance Materialities.

