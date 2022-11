It’s Harry’s world και όλοι οι υπόλοιποι απλά ζούμε σε αυτόν…Ο αγαπημένος μας Harry Styles συνεργάστηκε με την Gucci για τη νέα τους συλλογή «HA HA HA» κι εμείς έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό! Τι να πρωτοσχολιάσουμε; Την συνεργασία; Την συλλογή; Το βίντεο; Το αγόρι; Αχ Harry…You are art!

Ο Harry Styles, ο οίκος Gucci και ο creative director Alessandro Michele έχουν ονειρευτεί πολλούς τρόπους για να περιγράψουν αυτή τη συλλογή, η οποία είναι το αποτέλεσμα όλων που παίζουν σαν παιδιά, είναι η γκαρνταρόμπα των ονείρων τους που σχεδιάστηκε μέσω WhatsApp και πάνω από ποτήρια από κρασί. Αφορά «περισσότερο τη ζωή», δήλωσε ο Michele κατά την παρουσίαση της συλλογής τον Ιούνιο. Όπως και να έχει, τα ρούχα τα οποία παρουσίασε ο ίδιος ο Harry Styles με μία φωτογράφιση, είναι απλά WOW!

Η νέα καμπάνια HA HA HA είναι αποτέλεσμα ενός πολυετούς έργου για το οποίο ο Styles και η Gucci εργάζονται εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με τους ίδιους είναι μία προσπάθεια να μας φέρει πιο κοντά στην «ανδρική μεταμόρφωση», ανέφερε ένα δελτίο τύπου από το brand.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που βλέπω αυτό το έργο επιτέλους να ζωντανεύει», αποκάλυψε ο Styles σε μια δήλωση. «Γνωρίζω τον Alessandro χρόνια τώρα και ήταν πάντα ένα από τα αγαπημένα μου άτομα. Πάντα εμπνέομαι βλέποντάς τον να δουλεύει, οπότε το να κάνω αυτή τη συνεργασία με τον φίλο μου ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα».

When Harry met Alessandro. #GucciHAHAHA



A new campaign envisioned by #AlessandroMichele

Photography and music by #MarkBorthwick

Art Direction by #ChristopherSimmonds @Harry_Styles #HarryStyles pic.twitter.com/vLfJgCp87h