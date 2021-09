Ήρθε επιτέλους η στιγμή κι έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το «No Time to Die» στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, την Τρίτη το βράδυ, με τον Daniel Craig για τελευταία φορά στον ρόλο του 007. Η λαμπρή πρεμιέρα φιλοξένησε στο κόκκινο χαλί της πολλούς αστέρες του Hollywood, μέλη του cast και την βασιλική οικογένεια, όπου η Kate Middleton τράβηξε δικαιολογημένα όλα τα βλέμματα πάνω της.

Να υπενθυμίσουμε πως η πρεμιέρα επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2020, αλλά η πανδημία του κορονοϊού μας έκανε να περιμένουμε, γεμάτοι αγωνία, μέχρι τώρα. Ο μουντός καιρός, η βροχή και η συννεφιά δεν κατάφεραν σε καμία περίπτωση να αποθαρρύνουν τους παρευρισκόμενους, πόσο μάλλον τον Daniel Craig ο οποίος περπάτησε για τελευταία φορά στο κόκκινο χαλί ως James Bond. Αυτή την φορά έκανε τη διαφορά με το outfit που επέλεξε. Μαύρο, λιτό παντελόνι σε ίσια γραμμή, άσπρο πουκάμισο, μαύρο παπιγιόν και ένα σουέτ σακάκι σε έντονο ροζ χρώμα!

"A year ago this was just a dream." Daniel Craig shares his gratitude to join co-stars and filmmakers at the world premiere of "No Time to Die" — 18 months after its original release date. pic.twitter.com/rAwIEjJZcW