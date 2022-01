Δεν θα μπορούσε η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου να μην περιλαμβάνει εσώρουχα του Savage X Fenty για το 2022, και πραγματικά, έχεις δει την κολεξιόν; Είναι σκέτη απόλαυση…Οπότε αν έχεις σχέδια για εκείνη την μέρα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις…

Την Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, το brand εσωρούχων της Rihanna λανσάρει μια εξαιρετικά σέξι συλλογή για να απογειώσει την 14η Φεβρουαρίου και συνοδεύεται από μια απροσδόκητη έκπληξη!

Η νέα συλλογή του Savage X Fenty της Rihanna σε περιμένει να γιορτάσετε τον Άγιο Βαλεντίνο

Η νέα κολεξιόν, με τίτλο “Love On The Edge” – μια αναφορά στο τραγούδι της Rihanna του 2016 “Love on the Brain” – προσφέρει μια σειρά από unisex κομμάτια, από τις συλλογές Glossy Flossy και Lace’d Up που περιλαμβάνουν τα αγαπημένα bralette και εσώρουχα του Savage X Fenty, μέχρι και πολύχρωμα κορμάκια από δαντέλα και εμπριμέ μπόξερ.

Η συλλογή για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου συνοδεύεται επίσης από την πρώτη της συνεργασία beauty — φυσικά με το Fenty Beauty της Rihanna. Το νέο #SavageXFentyBeauty Gloss Bomb Heat lip θα είναι διαθέσιμο στο Lavender Savage για να προσθέσει ακριβώς τη σωστή ποσότητα λάμψης για να ολοκληρώσει την εμφάνισή σου εκείνη την ημέρα.

Η τελευταία ανακοίνωση του Savage X Fenty ακολουθεί αμέσως μετά την αποκάλυψη της πρώτης φυσικής τοποθεσίας λιανικής πώλησης στο Λας Βέγκας στα τέλη Ιανουαρίου, με περισσότερα καταστήματα στο Λος Άντζελες, το Χιούστον, τη Φιλαδέλφεια και την Ουάσιγκτον, αργότερα αυτό έτος.

Πότε και που μπορείς να αγοράσεις τη συλλογή Savage X Fenty για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου;

Η συλλογή του 2022 της Savage X Fenty για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα είναι διαθέσιμη για αγορά από την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου, τα μεσάνυχτα αποκλειστικά στο SavageX.com, με περισσότερα κομμάτια να κυκλοφορούν τον Φεβρουάριο.

