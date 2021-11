Το καπιτονέ μπουφάν είναι και φέτος εδώ! Το must κομμάτι που θα αναβαθμίσει τα look σου από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ήταν τότε όπου η Barbour αναγνώρισε τις δυνατότητες του και παρουσίασε το Countryman τζάκετ, προκάτοχο του θρυλικού Liddesdale: Αδιάβροχο καπιτονέ ύφασμα, κοτλέ γιακάς και δύο μεγάλες εξωτερικές τσέπες στο μπροστά μέρος, το Liddesdale της Barbour κατάφερε να γίνει το απόλυτα διαχρονικό casual πανωφόρι. Αρκετά χρόνια αργότερα η The Fraknie Shop λανσάρει το Teddy Quilted Jacket, αρκετά πιο ογκώδες με το γιακά να απουσιάζει και μετά από τις συνεχόμενες sold out παραγωγές προκαλεί φρενίτιδα σε όλες τις ενημερωμένες fashionista.