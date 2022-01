Η βρετανική Vogue χαιρετά μια νέα εποχή που επικεντρώνεται την αφρικανική μόδα. Το τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού περιλαμβάνει εννέα μοντέλα αφρικανικής κληρονομιάς στο εξώφυλλό του, ανάμεσά τους και η Adut Akech!

Οι «Supers» του Peter Lindbergh από το 1990, ο οποίος εισήγαγε τον κόσμο στην ιδέα του σούπερ μόντελ, αποτελεί μια πρόκληση για την παραδοσιακά λευκή βιομηχανία της μόδας, η οποία, από τη δολοφονία του George Floyd, δέχεται πιέσεις να αλλάξει και γίνεται πιο περιεκτική.

Υπήρξε διαφάνεια σχετικά με τις διακρίσεις σε έντυπα μόδας και το φυλετικό προφίλ στα καταστήματα, ενώ η διαφορετικότητα στην πασαρέλα έχει αυξηθεί. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση διαφορετικότητας του Fashion Spot, το 43% των μοντέλων που περπάτησαν κατά τη διάρκεια των επιδείξεων φθινοπώρου/χειμώνα του 2021 ήταν έγχρωμες γυναίκες.

With a new generation of African models in the spotlight, fashion is at last embracing what it is to be truly global. With British Vogue's momentous all African February cover, meet the young women redefining what it is to be a model: https://t.co/I5J2Yps09I pic.twitter.com/WAPV2feNob