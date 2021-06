Υπενθυμίζεται πως τo “Together we Create” πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε εν μέσω κορωνοϊού, από νέους ανθρώπους, με στόχο να προσφέρουν στο έργο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Μέσα από εναλλακτικά projects και δημιουργικούς τρόπους συνεργασίας, η πρωτοβουλία “Together we Create”, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και φέρνει κοντά στην Ένωση, νέους που θέλουν να συμβάλλουν στους σκοπούς της, με το δικό τους τρόπο.

