Η διάσημη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα στράπλες μεταλλικό, ασημί φόρεμα και έμοιαζε με «θεά», σύμφωνα με την ανάρτηση της Donatella Versace στο Instagram. Ολοκλήρωσε το look τις με μακριά λαμπερά σκουλαρίκια, ενώ το μαλλί της και το make up ήταν απλά σε γήινους τόνους.

