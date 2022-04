Η Billie Eilish έρχεται ανανεωμένη έχοντας κερδίσει ήδη ένα Όσκαρ για το τραγούδι της «No Time to Die». Η Megan Thee Stallion έκανε επίσης μια υπέροχη εμφάνιση στο χαλί μετά από μια εντυπωσιακό performance της επιτυχίας του «Encanto» «We Don’t Talk About Bruno» στα Όσκαρ της περασμένης εβδομάδας. Βέβαια, υπήρχε ανάμεσα σε όλες τις εμφανίσεις στο red carpet, ένα ζευγάρι που μας έκλεψε την καρδιά.

