«Ετοιμάσου να ζήσεις την εποχή της αθωότητας της Edith Wharton και το The House of Mirth», εξηγεί η Vogue. «Το Met Gala του 2022 θα ζητήσει από τους παρευρισκόμενους να ενσαρκώσουν το μεγαλείο της Gilded Age New York».

