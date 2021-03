To One Size μέγεθος σαμποτάρει τη μάχη ενάντια στο body shaming

Πολλά brands σε Ελλάδα και εξωτερικό έχουν μέγεθος One Size στα ρούχα τους και για πολλές γυναίκες (αλλά και άνδρες), αυτό μπορεί να είναι βολικό, γιατί δεν χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα σε Medium ή Large καθώς αυτό το ένα μέγεθος ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ταιριάζει σε όλους ή τουλάχιστον στους περισσότερους…

Στην αρχή, στην Αμερική υπήρχε το one size fits all και επειδή γρήγορα όλοι αντιληφθήκαμε ότι αυτό το fits all είναι πολύ προβληματικό, καθιερώθηκα το fits most. Αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει…

Γιατί είναι λάθος το μέγεθος One Size στα ρούχα;

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια πολλές μάρκες επεκτείνουν την ποικιλομορφία μέσω των μοντέλων τους, πολλές δεν αλλάζουν τελικά το μέγεθος των ρούχων τους.

Unsplash/ chuttersnap

Το one size καθιερώθηκε για να διευκολύνει τους καταναλωτές, αλλά τελικά όχι απλώς δεν διευκολύνει τους περισσότερους, αλλά δημιουργεί επιπλέον προβλήματα διακρίσεων.

Ο καθένας έχει διαφορετικό τύπο σώματος. Κατά τη δημιουργία ρούχων ενός μεγέθους, οι εταιρείες εξαναγκάζουν ουσιαστικά τους πελάτες να έχουν τον ιδανικό τύπο σώματος για να τους κάνουν αυτά τα ρούχα.

Αυτή η σκέψη, όχι μόνο δεν είναι ρεαλιστική, αλλά μπορεί να γίνει και επώδυνη. Όταν μια ετικέτα λέει “one-size-fits-all” ή σκέτο “one size” αλλά τα ρούχα δεν ταιριάζουν σε κάποια γυναίκα, αυτόματα εκείνη πιστεύει ότι κάτι πάει λάθος με το σώμα της και γι’ αυτό δεν της κάνει. Κι αυτό ισχύει είτε στην περίπτωση που της είναι μεγάλο το ρούχο είτε μικρό.

Μπορεί να ακούγεται σαν μια εύκολη και βολική ιδέα, αλλά τελικά είναι αδύνατο να δημιουργηθεί κάτι που να κάνει σε όλους, εκτός αν πρόκειται για ένα ζευγάρι σκουλαρίκια!

Unsplash/Priscilla Du Preez

Μια μεγαλύτερη ποικιλία στα μεγέθη, ακόμα κι αν είναι δύο “one sizes” μεγέθη, ένα για πιο μικρόσωμες και μεσαίου μεγέθους γυναίκες και ένα για μεγαλύτερα μεγέθη θα ήταν ίσως μια καλή αρχή για όσες εταιρείες θέλουν να εξακολουθήσουν να έχουν μέγεθος one size στα ρούχα τους.

Το one size καλλιεργεί και ενισχύει το body shaming και ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος. Δεν χρειάζεται να χωράμε όλες σε όλα τα ρούχα ούτε να μας προωθούν άμεσα κι έμμεσα έναν ιδανικό τύπο σώματος που θα έπρεπε όλες να έχουμε.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News