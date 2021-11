View this post on Instagram

Σημειώνεται πως πρόκειται για την επίδειξη με την δεύτερη υψηλότερη συμμετοχή μοντέλων που εκπροσωπούν την διαφορετικότητα. Τα plus size μοντέλα αντιστοιχούσαν στο 1,81%. Το συγκεκριμένο νούμερο η αλήθεια είναι πως ακούγεται πολύ μικρό, ωστόσο, είναι 4 φορές μεγαλύτερο απ’ τις επιδείξεις των οίκων την περσινή σεζόν, όπου συμμετείχαν συνολικά μόλις 19 plus size μοντέλα.

Απ’ τα κομμάτια που ξεχώρισαν ήταν και μερικά που ήταν εμπνευσμένα από την ιστορία του κινηματογράφου, όπως η ρόμπα με πούπουλα της Jean Harlow στο Dinner at Eight και η εμφάνιση του Jim Carrey στο Ace Ventura: Pet Detective.

