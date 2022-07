Η εποχή που αγκαλιάζει αρμονικά όλες τις ζωντανές και έντονες αποχρώσεις είναι εδώ και είναι στα καλύτερά της! Ο τρόπος με τον οποίο τα χρώματα μπορούν να «παίξουν» με την ψυχολογία μας, να μας φτιάξουν ή να μας χαλάσουν τη διάθεση αντίστοιχα είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι η ιδανική ευκαιρία για σένα που θέλεις να πειραματιστείς με το στυλ σου και να προσθέσεις ζωντάνια στη ντουλάπα σου. Οι σκούρες αποχρώσεις δίνουν τη σκυτάλη στις πιο φωτεινές και παιχνιδιάρικες που μας βελτιώνουν τη διάθεση με τον μοναδικό τους χαρακτήρα και εμφάνιση. Αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος ώστε να πετύχεις τον στόχο σου και να κλέψεις τις εντυπώσεις με αυτά τα άκρως καλοκαιρινά χρώματα στις εμφανίσεις σου.

Αυτά είναι τα πιο εντυπωσιακά καλοκαιρινά χρώματα που κάνουν την τέλεια αντίθεση με τη μαυρισμένη σου επιδερμίδα

Φούξια

Το εκρηκτικό φούξια έρχεται ως μία ιδιαίτερα θηλυκή και παιχνιδιάρικη τάση της μόδας στα χρώματα για το καλοκαίρι 2022. Μια έντονη και διασκεδαστική απόχρωση που ολοκληρώνει την θηλυκή αλλά και σέξι εικόνα σου. Είναι το χρώμα που ζωντανεύει την κάθε επιδερμίδα, από την πιο ανοιχτόχρωμη έως την πιο σταρένια. Πρόσθετε το φούξια και στην γκαρνταρόμπα, αλλά και στο μακιγιάζ του φετινού καλοκαιριού για να λάμψεις!

Κίτρινο

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα το κατεξοχήν χρώμα του καλοκαιριού. Το κίτρινο είναι μία από τις πιο αισιόδοξες αποχρώσεις και αποτελεί τάση για τις ζεστές μέρες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που έχει κυριαρχήσει στα street style και στα αγαπημένα look των influencer. Αν σου αρέσει αυτό το χρώμα, μην το φοβηθείς για φέτος, αφού μπορεί να συνδυαστεί με τα πάντα. Συνδύασε το με ροζ, μπλε ή λιλά αξεσουάρ για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Πορτοκαλί

Orange is the new black που λέει και το γνωστό ρητό και δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο! Το έντονο πορτοκαλί είναι ένα μοναδικό χρώμα που μαγνητίζει τα βλέμματα με την εκκεντρικότητά του. Φωτεινό, ζωηρό, εντυπωσιακό, τολμηρό και fun αλλά ταυτόχρονα super chic, δεν μπορεί καμία να του αντισταθεί. Είτε επιλέξεις ένα total orange look ή μόνο πορτοκαλί στοιχεία στο outfit σου το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα περάσεις απαρατήρητη.

Και εννοείται δεν γίνεται να μιλάμε για καλοκαίρι και να μην αναφερθούμε στο μαγιό. Είτε προτιμάς τα μπικίνι είτε τα ολόσωμα, μην διστάσεις να επενδύσεις σ’ ένα πορτοκαλί. Θα κάνει μία καταπληκτική αντίθεση με την ηλιοκαμένη σου επιδερμίδα, η οποία θα φαίνεται πιο έντονη.

Μπλε του ουρανού

Αν μου πεις ότι όταν βλέπεις το μπλε χρώμα δεν σκέφτεσαι το ελληνικό καλοκαίρι, δεν θα σε πιστέψω. Το μπλε είναι παντού γύρω μας στη χώρα μας. Και εννοείται ότι μπορείς να το φορέσεις σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σου το καλοκαίρι, ειδικά στα ρούχα σου. Επιλέγοντας το μπλε του ουρανού θα αναδείξεις και τον τόνο της επιδερμίδας σου, όποιος κι αν είναι αυτός. Αν, για παράδειγμα, έχεις πάρει λίγο χρώμα από τα μπάνια που έχεις κάνει στη θάλασσα, με αυτό θα αναδείξεις ακόμα περισσότερο το μαύρισμά σου.

Πράσινο

Ένα παιχνιδιάρικο πράσινο είναι το must της φετινής σεζόν, καθώς πρόκειται για μια τολμηρή απόχρωση, η οποία σίγουρα θα σε κάνει να ξεχωρίσεις. Ταυτόχρονα, προσδίδει μια κομψότητα και λάμψη που δύσκολα δίνουν άλλα καλοκαιρινά χρώματα. Ο λόγος που αγαπάμε το συγκεκριμένο χρώμα είναι γιατί κολακεύει όλες τις επιδερμίδες και τα χρώματα μαλλιών και είναι συνώνυμο της ηρεμίας και της σταθερότητας.

Το απόλυτο λευκό

Last but not least το χρώμα που φωνάζει καλοκαίρι σε όλες του τις παραλλαγές. Συμβολίζει την καθαρότητα, την αγνότητα αλλά και την απόλυτη κομψότητα. Από πρακτική άποψη όλα τα ανοιχτά χρώματα μας εξυπηρετούν κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, αφού μας κρατάνε δροσερές και άνετες, αντανακλώντας το φως του ήλιου. Το λευκό, ωστόσο είναι τόσο απλό και συνάμα εντυπωσιακό, κλασικό και μαζί μοντέρνο που δεν γίνεται να μην το αγαπάς!

