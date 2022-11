Η Vogue Greece και η Καθημερινή υποδέχτηκαν ηχηρά ονόματα της μόδας, του θεάματος και του ακτιβισμού, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ανοίγοντας έναν γόνιμο διάλογο που έδωσε τροφή για σκέψη όσον αφορά το μέλλον της fashion industry.

Το δεύτερο διεθνές συνέδριο της Vogue, Change Makers: Fashion-The Road Ahead, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θέτοντας όλα τα καίρια ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει τώρα η luxury βιομηχανία της μόδας και εγκαθιδρύοντας πλέον έναν θεσμό για τη Vogue Greece και την Καθημερινή.

Οι συμμετέχοντες και όλοι οι καλεσμένοι της Vogue Greece, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια συζήτηση για το πώς αναδιαμορφώνεται το τοπίο της μόδας στη σύγχρονη εποχή, με βάση τις παγκόσμιες αλλαγές που συντελούνται. Κορυφαίοι ομιλητές και λαμπερές προσωπικότητες, συναντήθηκαν στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ανοίγοντας γόνιμους διαλόγους και εξερευνώντας τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται τώρα στη μόδα.

Η International Editor At Large της Vogue Greece και παρουσιάστρια του event Sarah Bailey, υποδέχτηκε το ενθουσιώδες κοινό, καλώντας στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την Publisher της Vogue Greece Αλεξία Κορωναίου και τον Managing Editor of Magazines and Special Editions Γιώργο Τσίρο, ενώ η Anna Wintour στήριξε και αυτό το μεγάλο project της Vogue Greece στέλνοντας το μήνυμά της μέσα από ένα μαγνητοσκοπημένο video. “Η Vogue είναι πλέον μια παγκόσμια κοινότητα που παράγει ιστορίες για κάθε κοινό του πλανήτη. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η δέσμευση στις αξίες μας, όπως η δημιουργικότητα, το inclusivity, η ανεξαρτησία. Αν κάτι μας έμαθε η πανδημία, η κλιματική αλλαγή, η εισβολή στην Ουκρανία, είναι να στηρίζεις αυτό που κάνεις”, περιέγραψε η Anna Wintour.

Το μέλλον της μόδας είναι virtual και στηρίζεται σε πρωτοποριακά επιχειρηματικά μοντέλα που εγκαινιάζουν μια νέα αγορά. Το πρώτο panel The Metaverse: Fashion’s New Frontier, με συντονίστρια την Publisher της Vogue Singapore, Bettiva Von Schlippe, αποτέλεσε μια πλήρως κατατοπιστική εισαγωγή στο ρόλο των NFTs στη μόδα και την συντονισμένη στροφή των luxury brands προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι: Dr. Giovanna Graziosi Casimiro, Metaverse Producer στο Decentraland Foundation και Head of Metaverse Fashion Week. Leanne Young Elliott, CEO & Co-Founder του Institute of Digital Fashion.IoDF. Marjorie Hernandez, founder στο LUKSO και co-founder at The Dematerialised. Andrea Abrams, Mentor στο Farfetch Dream Assembly Base Camp. “Δεν υπάρχει μια μόνο διάσταση, αλλά πολλές με απίστευτες δυνατότητες. Δεν χρειάζεται να μας μπερδεύει το που βρίσκεται κάτι, αλλά να μένουμε στις δυνατότητες”, εξήγησε η Leanne Young Elliott.

Η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στη μόδα έρχεται μέσα από πολλές προκλήσεις που απαιτούν συστιμικές αλλαγές. Στο επίκεντρο του δεύτερου panel του συνεδρίου Change Makers, βρέθηκε η έννοια της βιωσιμότητας στη μόδα με τους ομιλητές να θέτουν το ερώτημα για το κατά πόσο η βιομηχανία έχει στραφεί προς καινοτόμα υλικά και νέες τεχνικές για την μείωση των ρύπων. Την συζήτηση συντόνισε η Anne-Marie Curtis, founder of the digital platform The Calendar Magazine: A Sustainable Glossy and former Editor-in-Chief διεθνών τίτλων, ενώ μαζί της βρέθηκαν οι Fanny Moizant, Co-Founder & President του Vestiaire Collective. Eva Kruse, Group SVP, Global Engagement στο PANGAIA. Nina Stevenson, Head of Education (Sustainability) στο Centre for Sustainable Fashion. “Όλα όσα κάνουμε ατομικά, συνδέονται απόλυτα με τους γύρω μας. Επηρεάζουμε ένα ολόκληρο σύστημα”, σχολίασε η Eva Kruse με τη Fanny Moizant να συμπληρώνει πως είμαστε μέρος της λύσης και πως όσο περισσότερο νοιαζόμαστε, τόσο λιγότερο αγοράζουμε”.

Ακολούθησε ένα panel με έντονο ελληνικό χρώμα, που ενθουσίασε το κοινό του Μεγάρου Αθηνών Μουσικής. Κατά τη διάρκεια του The Greek Factor: Greek Talent at the forefront, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στους Έλληνες creatives και δημιουργούς, που διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο μεταφέροντας το όραμά τους στη μόδα και χτίζοντας το δρόμο σε μια νέα γενιά. Moderator αυτής της ενδιαφέρουσας συζήτησης ήταν η Sarah Mower, δημοσιογράφος και Chief Critic της Vogue.com. Μαζί της οι προσκεκλημένοι Elvira Panagiotopoulou, shoe designer για τους οίκους Off White και Alanui, artistic director για το brand DI GAΪA και creative director της Callista Crafts. Stavros Karelis, Founder & Buying Director του concept store MACHINE-A σε Λονδίνο και Σανγκάη. Isabelle Kountoure, Style Director του Financial Times HTSI Magazine και Mario Swab, Creative Director του ελληνικού fashion brand Zeus + Δione.

Η αλλαγή έρχεται μέσα από προσωπικότητες που μπορούν να εμπνεύσουν και να τονώσουν την δημιουργικότητα. Η επόμενη μεγάλη ενότητα του Change Makers με τίτλο Creative Voices, ήταν αφιερωμένη σε όλες τις φωνές που γίνονται κινητήριος δύναμη. Σε ανθρώπους της μόδας και του θεάματος που έχουν διακριθεί στον τομέα τους, συγκεντρώνοντας όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που ορίζουν έναν Change Maker.

Η Editor-in-Chief της Vogue Greece Θάλεια Καραφυλλίδου, από τη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, χαιρέτισε τους λαμπερούς προσκεκλημένους της και έδωσε τον λόγο στην ηθοποιό και ακτιβίστρια Sarah Rafferty, μια σταρ που ενδυναμώνει τις γυναίκες αποτελώντας ένα δυναμικό role model και χρησιμοποιεί την δύναμή της ενισχύοντας φιλανθρωπικούς σκοπούς. “Υπάρχουν πλέον περισσότερες γυναίκες σκηνοθέτες, παραγωγοί, executives. Ακούμε πλέον περισσότερες ιστορίες γυναικών. Όσο για εμένα, δεν με ενδιαφέρει πια να αναλαμβάνω κουρασμένα σενάρια για γυναίκες. Ακόμα και στο Suits όταν υπήρχε σκηνή έντασης ανάμεσα σε γυναίκες, πάντα βεβαιωνόμουν πως δεν θα ήταν υποδεέστερο. Ως μητέρα πλέον σκέφτομαι αν είναι σωστό για τις μαμάδες και τα κορίτσια που μας παρακολουθούν. Έχουμε ευθύνη απέναντι στο κοινό”, περιγράφει.

Σειρά είχε ο αγαπημένος όλων shoe designer Christian Louboutin, η ιδέα του οποίου να δημιουργήσει την περίφημη κόκκινη σόλα από ένα βερνίκι νυχιών, αποτελεί ακόμα και τώρα πηγή έμπνευσης. Ο ίδιος μοιράστηκε την σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με τον Έλληνα καλλιτέχνη Κωνσταντίνο Κακανιά, με τον οποίο σχεδίασαν μαζί την απόλυτα ελληνική συλλογή Greekaba. Την συζήτηση συντόνισε η Emily Zak, founder του ομώνυμου consultancy που ασχολείται με το fashion innovation. “Η ευτυχία είναι ο οδηγός καθώς σχεδιάζω, καθώς όλα ξεκινούν από την καρδιά, συνεχίζουν στο κεφάλι και μετά περνούν στο χαρτί”, δήλωσε στη σκηνή τονίζοντας πως αποστολή της μόδας είναι να δίνει χαμόγελα και να κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους.

Ο Jean-Paul Gaultier υπήρξε καινοτόμος από τα πρώτα του βήματα και δεν σταμάτησε ποτέ να ενσωματώνει τις out-of-the box ιδέες του στη μόδα, από τη χρήση βιώσιμων υλικών, μέχρι το streetwear στην υψηλή ραπτική. Αυτή την διαδρομή αφηγήθηκε στη Fashion Feautures Director της Vogue Greece Έλις Κις. Ποιος δεν θυμάται τον iconic κωνικό στηθόδεσμο της Madonna με την υπογραφή του; Ο θρυλικός Γάλλος σχεδιαστής περιέγραψε στο κοινό ότι πρώτη φορά τον σχεδίασε για το αρκουδάκι του. Μίλησε επίσης για την Ελλάδα και την αρχαιοελληνική κομψότητα. Αναφέρθηκε όμως και σε μια συλλογή του 2006 εμπνευσμένη από την σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, με κομμάτια όπως η φουστανέλα.

Τελευταίος λαμπερός προσκεκλημένος του συνεδρίου Change Makers ήταν ο Creative Director του οίκου Balmain Olivier Rousteing, ο οποίος ξεδίπλωσε τα μυστικά του για το πώς μπορεί ένας νέος δημιουργός να αναβιώσει ένα brand και να χτίσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία, παραμένοντας πάντα αυθεντικός. “Ξέρετε τι είναι το όμορφο με τα social media; Το γεγονός πως ανοίγει μια πόρτα στον κόσμο. Και αυτή είναι η νέα πολυτέλεια, γιατί exclusivity δεν σημαίνει luxury”, περιέγραψε για τη δύναμη των social media, ενω τράβηξε με το κινητό του video από το κοινό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών που τον αποθέωσε. Ταυτόχρονα για τα 11 χρόνια του στο τιμόνι του οίκου Balmain δήλωσε: “Νομίζω πως είναι σαν μια σχέση. Όταν αρχίζεις να βαριέσαι έρχεται το διαζύγιο”. Μαζί του στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο Editor-at-Large της Vogue Greece Filep Motwary, με τον οποίο είχαν μια αληθινά ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να θέσει τα δικά του ερωτήματα.

To δεύτερο Change Makers: Fashion-The Road Ahead είναι γεγονός, δίνοντας τις απαραίτητες απαντήσεις για το μέλλον της μόδας. Το “παρών” έδωσαν εκπρόσωποι από το χώρο της δημοσιογραφίας, της μόδας, του πολιτσιμού, ενώ την επιτυχημένη εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης φοιτητές.

