Απ’ ό,τι φαίνεται όλα, τελικά, έχουν να κάνουν με το σεξ, γιατί αυτό πουλάει. Αλλά ας μην περιοριζόμαστε κι ας φοράμε ό,τι θέλουμε κι ό,τι μας εμπνέει ανεξάρτητα από τα trends. Αν εσύ θέλεις να δείξεις την πλάτη σου, τότε ήρθε η στιγμή σου! You go girl!

Η ψυχολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων και συγγραφέας του The Psychology of Fashion, Carolyn Mair, εξηγεί: «Ένα άγγιγμα στο κεφάλι ή στον λαιμό, ειδικά πίσω από τα αυτιά, μπορεί να είναι πολύ διεγερτικό. Γι’ αυτό φοράμε κολιέ και σκουλαρίκια. Τα πόδια και τα δάχτυλα ανταποκρίνονται επίσης σε μια σειρά από αγγίγματα και φιλιά και πολλοί σχεδιαστές υποδημάτων το γνωρίζουν αυτό, ενσωματώνοντας σεξουαλικά ελκυστικά αντικείμενα στα σχέδιά τους. Το σημείο της πλάτης, όπου βυθίζεται στη μέση, είναι επίσης εξαιρετικά ερωτογενές επειδή οι νευρικές απολήξεις του συνδέονται με τη λεκάνη, μια εμφανή ερωτογενή ζώνη».

