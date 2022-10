Τα runways του οίκου Balenciaga δε σταματάνε ποτέ να μας εκπλήσσουν, το ίδιο συνέβη και αυτή την φορά στην Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι. Τα μοντέλα δεν έπρεπε μόνο να αναδείξουν τα ρούχα της συλλογής άνοιξη/καλοκαίρι 2023, αλλά έπρεπε να περπατήσουν γεμάτα λάσπη πάνω στην πασαρέλα, χωρίς να πέσουν ή να γλιστρήσουν.

Σύμφωνα με τη Vogue France, το show έλαβε χώρα στη Villepinte, μια κοινότητα στα προάστια του Παρισιού. Μεγάλα ονόματα όπως ο Kanye West, η Kylie Jenner, η Naomi Campbell και η Alexa Demie ταξίδεψαν στη γαλλική πόλη για να απολαύσουν μια μοναδική παρουσίαση από τον οίκο μόδας.

Το runway ήταν σκοτεινό και βουτηγμένο στη λάσπη και ο Kanye West ήταν αναμφίβολα ο πρωταγωνιστής της βραδιάς, καθώς ο οίκος Balenciaga τον επέλεξε για να ανοίξει το show και να αναδείξει την νέα συλλογή αφιερωμένη στον ατομικισμό, φορώντας ένα μαύρο σύνολο που παρέμπεμπε σε αστυνομικό ασφαλείας.

Τα υπόλοιπα μοντέλα του show είχαν μακιγιάζ που παρέπεμπε σε μώλωπες και εκδορές στα πρόσωπα τους και η συγκεκριμένη συλλογή χαρακτηρίστηκε από πολύ μαύρο και emo αναφορές.

Οι προσκεκλημένοι στην επίδειξη πασαρέλας όχι μόνο έλαβαν πορτοφόλια, αλλά γρήγορα ανακάλυψαν ότι ήταν γεμάτα με τα υπάρχοντα κάποιου άλλου. Το High Snobiety αναφέρει ότι τα πορτοφόλια περιείχαν πράγματα όπως κέρματα, συνδρομή στο γυμναστήριο, πιστωτικές κάρτες, αποδείξεις και μια ταυτότητα με φωτογραφία μιας γυναίκας και το όνομα «Natalia Antunes».

