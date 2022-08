Το βελούδινο φόρεμα της πριγκίπισσας Diana στην πρεμιέρα του Back to the Future στο Λονδίνο μπορεί να φαινόταν απλό από μπροστά, αλλά η σέξι χαμηλά πλάτη το κάνει μια από τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της. Για να κάνει την στιγμή ακόμα πιο iconic, η πριγκίπισσα πρόσθεσε ένα μακρύ μαργαριταρένιο κολιέ που τραβούσε τα βλέμματα στην πλάτη της.

Το μπλε κοστούμι που φόρεσε η πριγκίπισσα Diana για τις φωτογραφίες του αρραβώνα της με τον πρίγκιπα Κάρολο επιλέχθηκε πολύ προσεκτικά. Η έκθεση μόδας Royal Style in the Making, η οποία παρουσιάστηκε το 2021 στο Παλάτι του Kensington, αποκάλυψε ότι η τότε 19χρονη είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά το κατάστημα Bellville Sassoon, αλλά δεν έβρισκε τίποτα που να της αρέσει. Η πωλήτρια, που δεν την αναγνώρισε, της πρότεινε να επισκεφτεί το κοντινό πολυκατάστημα.