Το ειδύλλιο μεταξύ τους έγινε σοβαρό μετά το τέλος του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου. Λέγεται ότι ένα από τα αγαπημένα τους τραγούδια ήταν το “People Will Say We’re in Love”. Το καλοκαίρι του 1946, ο Φίλιππος ζήτησε από τον Βασιλιά George VI το χέρι της κόρης του. Ο Βασιλιάς συμφώνησε, αλλά ζήτησε να περιμένουν μέχρι το επόμενο έτος, μετά τα 21α γενέθλιά της, για να κάνουν τη δημόσια ανακοίνωση. Ο Φίλιππος πήγε στο κοσμηματοπωλείο του Philip Antrobus στο Λονδίνο, ο οποίος στο παρελθόν είχε κάνει δουλειά για τη μητέρα του και τον θείο του για να φτιάξει ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων. Η Πριγκίπισσα Αλίκη έδωσε στον Φίλιππο μια διαμαντένια τιάρα-αντίκα, απ’ την οποία πήρε τα διαμάντια.

you might also like