Η δεκαετία του 1990 είχε πολλές καθοριστικές στιγμές, αλλά λίγοι βίωσαν την pop κουλτούρα όσο η Fendi Baguette. Tο πρακτικό σακίδιο της Prada, to 1997, εξακολούθησε να κυκλοφορεί και να προσδίδει μία νέα έμφαση στη γυναικεία εμφάνιση. Η Baguette ήταν ίσως η πρώτη τσάντα στην οποία μια γενιά γυναικών ήταν πρόθυμη να ξοδέψει περισσότερα από το ενοίκιο και εντοπίστηκε στην αγκαλιά της Naomi Campbell και της Madonna (καθώς και στη μικρή οθόνη χάρη στο Sex and the City).

