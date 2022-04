Ποιος δεν αγαπά την μόδα; Ειδικά όταν αυτή δημιουργείται για έναν καλό σκοπό, την λατρεύουμε όλοι λίγο παραπάνω! Γι’ αυτό και αγαπάμε τόσο το ουκρανικό brand «Sleeper», γιατί πίσω από τη συλλογή του, κρύβεται ένας βαθύτερος σκοπός τη δημιουργίας της. Δεν ικανοποιεί μόνο τις επιθυμίες του καταναλωτή, αλλά προσφέρει και μία σφιχτή αγκαλιά στου πρόσφυγες της Ουκρανίας.

Από την αρχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπολογίζεται ότι 4,3 εκατομμύρια παιδιά έχουν εκτοπιστεί – περισσότερα από τα μισά από τον εκτιμώμενο πληθυσμό των 7,5 εκατομμυρίων παιδιών της χώρας. Καθώς, λοιπόν, η πλειονότητα των σημερινών εργαζομένων του brand δεν είναι μόνο γυναίκες, αλλά και νεαρές μητέρες, η επωνυμία με έδρα το Κίεβο έλαβε μία σημαντική πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στη βοήθεια των παιδιών της Ουκρανίας.

Προσφέροντας βοήθεια στην Ουκρανία: Το brand που δωρίζει τα έσοδά του για καλό σκοπό

«Εμείς στην Sleeper, ως γυναίκες και μητέρες, πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει μια ασφαλή, υγιή και ευτυχισμένη παιδική ηλικία», εξήγησε το brand. «Γι’ αυτό τον Απρίλιο ξεκινήσαμε μια φιλανθρωπική δράση για να στηρίξουμε τα παιδιά που έχουν πληγεί από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία».

Η Sleeper δωρίζει τα έσοδα από όλες τις πωλήσεις του ιστότοπού της στο μεγαλύτερο νοσοκομείο παίδων της Ουκρανίας, το Ohmatdyt, το οποίο παρέχει επείγουσα και εξαιρετικά εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια στους νεότερους και πιο ευάλωτους ανθρώπους της χώρας της.

«Η ευκαιρία να είμαστε χρήσιμοι στους άλλους έχει μεγάλη αξία και προσθέτει νόημα στη ζωή μας», δήλωσε η συνιδρύτρια του brand, Kate Zubareva. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να φαινόμαστε χρήσιμοι στο κεντρικό νοσοκομείο παίδων του Κιέβου, ένα μέρος όπου οι γιατροί μας πραγματοποιούν τις πιο περίπλοκες επεμβάσεις και κάνουν πραγματικά θαύματα».

Το ουκρανικό brand ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια από δύο πρώην συντάκτριες περιοδικών μόδας, την Kate Zubarieva και την Aysa Varetsa, των οποίων ο κύριος στόχος ήταν να δημιουργήσουν νυχτικά που δεν προορίζονται αποκλειστικά για ύπνο, έτσι προέκυψε και η ονομασία «Sleeper».

Το brand σιγά σιγά επεκτάθηκε και το επιλέγουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood, όπως είναι η Dakota Fanning και η Vanessa Hudgens. Ακόμη και η Charlotte York-Goldenblatt του Sex and the City τίμησε την προσπάθεια, φορώντας το Party Pj Set σε ροζ απόχρωση, σε μια από τις τελευταίες σκηνές του And Just Like That.

