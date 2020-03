Σε ενδιαφέρει να μάθεις τι χρειάζεται να αποφεύγεις αλλά και τι να κάνεις ώστε να βελτιώσεις σημαντικά τις σχέσεις με το παιδί σου; Παρακάτω οι 4 πιο σημαντικές συμβουλές για γονείς.

Όλοι οι γονείς αγαπάμε τα παιδιά μας και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο γι’ αυτά. Όσο μεγάλη και βαθιά είναι η χαρά και η αγάπη μας για τα παιδιά μας, συνήθως τόσο μεγάλο είναι το άγχος μας και η αγωνία μας να κάνουμε το σωστό.

Η αγωνία αυτή, δυστυχώς, αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά την σχέση με τα παιδιά μας και μας οδηγεί σε λάθος συμπεριφορές. Ας δούμε, όμως, τι χρειάζεται να αποφεύγουμε και τι είναι καλό να κάνουμε.

Οι γονείς έχουμε την τάση να παρεμβαίνουμε όλη την ώρα κρίνοντας τις πράξεις και διορθώνοντας τα λάθη των παιδιών μας. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε πως θα μάθουν τι είναι λάθος και τι σωστό.

Δεν έχουμε σκεφτεί ότι η αρνητική κριτική αποθαρρύνει τα παιδιά μας και τα απομακρύνει από εμάς. Η κατάκριση όχι μόνο χαλάει την σχέση μας, αλλά είναι δείγμα έλλειψης κατανόησης. Ο γονιός που έχει κατανόηση, αφενός επιτρέπει στο παιδί του να μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες και τα λάθη του, αφετέρου το καθοδηγεί δείχνοντας καλοσύνη.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά στον αντίκτυπο της επιβράβευσης και στον αντίκτυπο της ενθάρρυνσης στα παιδιά μας. Δηλαδή στο πως τα εισπράττουν και τι νιώθουν.

Ο έπαινος, ανταμείβει το αποτέλεσμα και απονέμεται μόνο σε περιπτώσεις επιτυχίας. Κυρίως από ανθρώπους με εξουσία, όπως γονείς και δασκάλους. Με τον έπαινο, αποθαρρύνουμε το παιδί, αφού φοβάται και ανησυχεί για το αν θα καταφέρει να μας εντυπωσιάσει με μια ακόμα επιτυχία του και να αποσπάσει και πάλι το μπράβο μας.

Αντιθέτως, η ενθάρρυνση σχετίζεται με την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα. Χρειάζεται να επικεντρωνόμαστε στα θετικά των παιδιών μας και να τους τα αναγνωρίζουμε.

Αυτό θα τα μάθει να ξεπερνούν εμπόδια και λάθη, να εκτιμούν την πρόοδό που έχουν κάνει και να βρίσκουν το θάρρος να συνεχίσουν την προσπάθεια να γίνονται ολοένα καλύτεροι σε ό,τι και αν καταπιάνονται.

Όταν σεβόμαστε τα παιδιά μας, τα δεχόμαστε όπως είναι. Δεν έχουμε επιθυμία, ούτε ζητάμε να αλλάξουν την προσωπικότητά τους. Αν κάνουν κάτι που δεν είναι αποδεκτό, τους εξηγούμε με ευγένεια και χωρίς να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς και να τα χλευάζουμε.

Έχει σημασία να διαχωρίζω το ίδιο το παιδί από τις πράξεις του. Δεν του βάζω ταμπέλες ούτε το ταυτίζω με τις πράξεις του.

Σεβόμαστε επίσης τα παιδιά μας με το να μην κάνουμε πράγματα που τα παιδιά μπορούν να κάνουν από μόνα τους.

Κάνοντάς το αυτό, είναι σαν να ακυρώνω τις ικανότητες τους. Ο ρόλος του γονιού είναι να μαθαίνει στο παιδί του να κάνει όσα περισσότερα μπορεί -ανάλογα με την ηλικία του -και από εκεί και πέρα να του επιτρέπει να εξασκείται και να κάνει μόνο του για τον εαυτό του όσα χρειάζεται να κάνει.

Η αξιοπιστία του γονέα, στηρίζεται στην πλήρη αρμονία των όσων λέει και όσων κάνει. Αυτή η αρμονία, η ισορροπία και η συνέπεια δημιουργούν εμπιστοσύνη στο παιδί, αφού βλέπει έναν γονιό να κάνει πράξη όλα όσα πρεσβεύει και όλα όσα του μαθαίνει.

Ο γονιός δεν μπορεί να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, άλλα για το παιδί του και άλλα για τον εαυτό του.

Χρειάζεται να έχεις μέσα σου ως αξία, όλες εκείνες τις ιδιότητες και ποιότητες που θέλεις να έχει και το παιδί σου. Το παιδί και η συμπεριφορά του αποτελούν καθρέφτη της δικής μας συμπεριφοράς.

Info!

Η Νταίζη Μανιατοπούλου σπούδασε ψυχολογία στο Deree-The American College of Greece όπου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές, Master of Science in Counceling Psychology and Psychotherapy. Από το 2002 είναι ενεργό μέλος ομάδων αυτογνωσίας. Από το 2016 εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια και είναι συντονίστρια εβδομαδιαίων ομάδων εκπαίδευσης γονέων.