Το θετικό χαρακτηριστικό που δεν ελκύει όμως… κανέναν!

Ας πούμε πως είσαι ένας single φωτογράφος και ψάχνεις για μια ρομαντική σχέση, και ίσως θέλεις να επικεντρωθείς και να προβάλλεις τις δεξιότητές σου, τα ταλέντα σου, την δημιουργικότητά σου. Μην το κάνεις. Ποιο είναι το πιο απωθητικό χαρακτηριστικό σε μια σχέση; Η δημιουργικότητα.

Δεν είναι δηλαδή, ένα απωθητικό χαρακτηριστικό σε μια σχέση, αλλά σύμφωνα με τις έρευνες είναι το λιγότερο επιθυμητό. Πιο συγκεκριμένα, μια έρευνα έδειξε πως η δημιουργικότητα μεταξύ άλλων, είναι το λιγότερο επιθυμητό χαρακτηριστικό ενός συντρόφου τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.

Η μελέτη, με τίτλο «Mate preference priorities in the East and West: A cross‐cultural test of the mate preference priority model», διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Swansea στο Ηνωμένο Βασίλειο και δημοσιεύθηκε στο Journal of Personality. Σε αυτή συμμετείχαν 2.700 φοιτητές από πέντε χώρες σε όλη την Ευρώπη και την Ασία και η μελέτη ήταν η μεγαλύτερη του είδους της που διεξήχθη ποτέ.

Οι ερευνητές ζήτησαν από τα άτομα να αναφέρουν 8 χαρακτηριστικά που τους ελκύουν και θα ήθελαν να έχει ένας πιθανό σύντροφος: να είναι φυσικά ελκυστικός, να έχεις καλές οικονομικές προοπτικές, δημιουργικότητα, ευγένεια, χιούμορ, θρησκεία, αγνότητα και επιθυμία για παιδιά.

Το κορυφαίο χαρακτηριστικό που ήταν επιθυμητό από όλους ήταν η καλοσύνη. Μετά από αυτό, οι άνδρες έβαλαν σαν «προτεραιότητα» τη φυσική ελκυστικότητα ενώ οι γυναίκες τις καλές οικονομικές προοπτικές.

Και τα τρία λιγότερο επιθυμητά χαρακτηριστικά; Δημιουργικότητα, αγνότητα και θρησκευτικότητα.

Όπως δήλωσε ο ερευνητής Andrew G. Thomas στο TIME, «με εκπλήσσει που η δημιουργικότητα μένει πιο πίσω από άλλα χαρακτηριστικά και περνά σε δεύτερη μοίρα, ακόμη και σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς».

Αυτήν την ώρα της ημέρας η δημιουργικότητα χτυπάει «κόκκινο»!

Ωστόσο, πολύ επιτυχημένα δημιουργικά άτομα, όπως μουσικοί και καλλιτέχνες, είναι συχνά πολύ επιθυμητοί, αλλά ίσως αυτό που πραγματικά εκτιμάται εδώ δεν είναι η δημιουργικότητά τους, αλλά η κοινωνική θέση που την συνοδεύει.

Έτσι, ενώ οι απλές δεξιότητες και το πάθος για τη φωτογραφία μπορεί να μην είναι η αρχή για τους περισσότερους, οι προοπτικές, όμως, μπορεί να αλλάξουν δραστικά αν οι φωτογραφίες σου φέρουν φήμη και τύχη.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι το «λιγότερο επιθυμητό» δεν σημαίνει στη συγκεκριμένη μελέτη ότι είναι το «πιο ανεπιθύμητο» και τα αποτελέσματα θα ήταν πιθανώς διαφορετικά εάν η έρευνα είχε επικεντρωθεί σε ανθρώπους που αγαπούν τη φωτογραφία και όχι γενικά στα χαρακτηριστικά.

Η δημιουργικότητα του κάθε ανθρώπου άλλωστε είναι σημαντική για τη ζωή και την εξέλιξη του και είναι δείκτης ευφυίας του ατόμου. Επομένως, την επιβραβεύουμε!

Photo: unsplash/Pietra Schwarzler