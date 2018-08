Το λάθος που κάνουν πολλοί άντρες με το προφυλακτικό, σύμφωνα με έρευνα!

Το προφυλακτικό είναι το πιο σημαντικό κατά την ερωτική επαφή καθώς όχι απλώς σε προφυλάσσει από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη αλλά από ένα σωρό σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι άντρες με το προφυλακτικό;

Σύμφωνα με το Centres for Disease Control and Prevention (CDC), πολλοί άνδρες και κυρίως οι Αμερικανοί όπου έγινε και η έρευνα πλένουν και χρησιμοποιούν ξανά το ίδιο προφυλακτικό! Κι όμως!

Όπως αναφέρει το Κέντρο «το επισημαίνουμε γιατί ναι οι άνθρωποι το κάνουν: πλένουν και χρησιμοποιούν ξανά το προφυλακτικό», ενώ κανονικά είναι μιας χρήσης και θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις καινούργιο την επόμενη φορά.

We say it because people do it: Don't wash or reuse #condoms! Use a fresh one for each #sex act. https://t.co/o3SPayRf9m pic.twitter.com/AwkPqE9YMl

— CDC STD (@CDCSTD) July 23, 2018