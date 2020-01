Τι έδειξε έρευνα για τις γυναίκες που δεν κάνουν σεξ συχνά;

LIKE US ON FACEBOOK

Μια έρευνα θέλησε να ρίξει λίγο «φως» στο τι συμβαίνει στις γυναίκες που δεν κάνουν σεξ συχνά κι αυτό που βρήκαν συνδέεται με την υγεία. Και μάλλον, μετά από αυτήν την έρευνα θα σου περάσει κάθε πονοκέφαλος…

Τι έδειξε, λοιπόν, η έρευνα για τις γυναίκες που δεν κάνουν σεξ συχνά; Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι γυναίκες που δεν έχουν ιδιαίτερα ενεργή σεξουαλική ζωή μπορεί να έχουν πρόωρη εμμηνόπαυση.

Ενώ σύμφωνα πάντα με τους ερευνητές όσες γυναίκες ήταν σεξουαλικά ενεργές μια φορά την εβδομάδα ήταν 28% λιγότερο πιθανό να βιώσουν πρόωρη εμμηνόπαυση από εκείνες που έκαναν σεξ μια φορά τον μήνα.

Ομοίως, οι γυναίκες που έκαναν σεξ μια φορά τον μήνα είχαν 19% λιγότερες πιθανότητες να βιώσουν πρόωρη εμμηνόπαυση από εκείνες που δεν έκαναν σεξ μια φορά τον μήνα αλλά το διάστημα αποχής ήταν μεγαλύτερο.

Η έρευνα δεν εξέτασε τον λόγο για αυτή τη σύνδεση, αλλά οι συγγραφείς αναφέρουν ότι αν μια γυναίκα δεν κάνει σεξ και δεν υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης, τότε το σώμα δεν επενδύει στην ωορρηξία, καθώς δεν θα είχε νόημα.

Κατά τη διάρκεια της ωορρηξίας, μια γυναίκα είναι πιο ευάλωτη σε ασθένειες επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα έχει μειωθεί, αναφέρουν οι ειδικοί. Εάν η εγκυμοσύνη ήταν απίθανη λόγω έλλειψης σεξουαλικής δραστηριότητας, αυτό σημαίνει ότι δεν θα ήταν ωφέλιμο για τον οργανισμό να διαθέσει ενέργεια στη διαδικασία της ωορρηξίας.

Πώς πραγματοποιήθηκε η έρευνα;

Η έρευνα βασισμένη στο US Study of Women’s Health Across the Nation ξεκίνησε το 1996. Οι σχεδόν 3.000 γυναίκες στο σύνολο δεδομένων είχαν κατά μέσο όρο ηλικία 45 ετών όταν ξεκίνησε η μελέτη, είχαν δύο παιδιά κατά μέσο όρο και ήταν κυρίως παντρεμένες ή σε σχέση ή συζούσαν με τον σύντροφό τους. Περίπου το 45% των γυναικών παρουσίασαν φυσική εμμηνόπαυση στην ηλικία των 52 ετών. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε μια δεκαετία.

Στην αρχή της μελέτης, καμία από τις γυναίκες δεν είχε ακόμη εισέλθει στην εμμηνόπαυση, αλλά το 46% ήταν σε πρώιμη εμμηνόπαυση (αρχίζοντας να εμφανίζουν συμπτώματα της εμμηνόπαυσης όπως ακανόνιστες περίοδοι και εξάψεις) και 54% πριν από την εμμηνόπαυση που δεν παρουσίαζαν συμπτώματα.

Στην ανάλυσή τους, οι ερευνητές απέκλεισαν παράγοντες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την σχέση, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων οιστρογόνων, της εκπαίδευσης, του δείκτη μάζας σώματος, της φυλής, των συνηθειών καπνίσματος και όταν ξεκίνησε η περίοδος της γυναίκας.

Επίσης, η σεξουαλική δραστηριότητα δεν ορίζεται μόνο ως συνουσία. Περιελάμβανε επίσης, το στοματικό σεξ, τον αυνανισμός, τα ερωτικά χάδια. Παράλληλα, στην έρευνα εξετάστηκε το αν ζεις με τον σύντροφό σου αν επηρεάζει την εμμηνόπαυση ωστόσο δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση.

Ουσιαστικά, πρόκειται για την πρώτη έρευνα που δείχνει μια συσχέτιση μεταξύ σεξ και εμμηνόπαυσης ωστόσο μένουν ακόμη πολλά να διερευνηθούν ώστε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα.

