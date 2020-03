Τελικά από πού προήλθε ο κορονοϊός; Όσα αποκάλυψε διεθνή έρευνα

Από πού προήλθε ο κορονοϊός; Είναι φυσικός ή τεχνητός; Οι θεωρίες συνωμοσίας για τον νέο αυτό ιό είναι πολλές, όμως τι αποκάλυψε μια διεθνή έρευνα;

Από πού προήλθε ο κορονοϊός; Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας που όλοι περνάμε, εμφανίστηκαν πολλές θεωρίες συνωμοσίας ότι ο ιός παράχθηκε σε κινεζικό, καναδικό ή αμερικανικό εργαστήριο. Οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν γίνει ολοένα και πιο κοινές αλλά μια νέα μελέτη σχετικά με την προέλευση του Covid-19 διαψεύδει αυτή τη θεωρία. Μια ομάδα διεθνών ερευνητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο νέος κορονοϊός έχει εξ ολοκλήρου φυσική προέλευση μέσω της εξέλιξης.

Τα δεδομένα γενικής αλληλουχίας γονιδιώματος στο Covid-19, καθώς και άλλων παρόμοιων ιών, αναλύθηκαν εκτενώς για τη μελέτη αυτή. Τα αποτελέσματα δεν δείχνουν απολύτως καμία ένδειξη ότι ο ιός παράγεται τεχνητά ή σε εργαστηριακό περιβάλλον.

«Συγκρίνοντας τα διαθέσιμα δεδομένα αλληλούχισης γονιδιώματος για γνωστά στελέχη κορονοϊού, μπορούμε με βεβαιότητα να διαπιστώσουμε πως ο SARS-CoV-2 προέκυψε μέσω φυσικών διαδικασιών», είπε ο Kristian Andersen, αναπληρωτής καθηγητής ανοσολογίας και μικροβιολογίας στο Scripps Research και ένας εκ των συντελεστών του εν λόγω επιστημονικού άρθρου.

Πέραν αυτού, στην έρευνα (The proximal origin of SARS-CoV-2) συμμετείχαν επιστήμονες του Tulane University, του University of Sydney, του University of Edinburgh και του Columbia University.