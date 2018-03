Πώς το διάστημα έκανε δύο δίδυμα αδέρφια να μην είναι πια δίδυμα! Ο Αμερικανός αστροναύτης, Scott Kelly, παρουσίασε αλλαγές στη γονιδιακή του έκφραση σε σύγκριση με τον δίδυμο αδερφό του Mark, έπειτα απ’ την παραμονή του για έναν χρόνο στο διάστημα!

Η επίδραση, λοιπόν, του διαστήματος στους αστροναύτες είναι τεράστια και τελικά δεν περιορίζεται μόνο σε αλλαγές στην όραση, το ύψος κτλ. Η παραμονή στο διάστημα επιδρά στο DNA μ’ έναν εντυπωσιακό τρόπο.

Μπορεί να έχουν περάσει δύο ολόκληρα χρόνια απ’ την επιστροφή του Scott Kelly στη Γη, όμως, το 7% των γονιδίων του έχει σημαντικές διαφορές στην έκφραση σε σχέση με τον ομοζυγωτικό του δίδυμο.

Σκοπός της αποστολής «A Year In Space» ήταν να παρακολουθήσει τις αλλαγές στον οργανισμό του Scott σε σύγκριση με την κατάσταση της υγείας του πριν αναχωρήσει για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το πρόγραμμα συνέλλεξε δεδομένα για τη συμπεριφορά και τις αντοχές της ανθρώπινης φυσιολογίας σε χρονικά παρατεταμένες συνθήκες διαστήματος. Στο διάστημα εστάλη για ακριβώς τον ίδιο σκοπό και ο Ρώσος αστροναύτης Mikhail Kornienko.

What? My DNA changed by 7%! Who knew? I just learned about it in this article. This could be good news! I no longer have to call @ShuttleCDRKelly my identical twin brother anymore. https://t.co/6idMFtu7l5

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 10, 2018