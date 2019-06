Κι, όμως, υπάρχει ένα θετικό όταν υποφέρεις από ακμή!

LIKE US ON FACEBOOK

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να μας χαλάσουν τη διάθεση το πρωί και το να έχεις βγάλει μερικά ακόμα σπυράκια είναι ένα από αυτά. Αν, όμως, υποφέρεις από ακμή, πρέπει να διαβάσεις αυτήν την έρευνα.

Αν υποφέρεις από ακμή όπως αποδείχτηκε υπάρχει ένα θετικό που μπορείς να σκέφτεσαι και να σε κάνει να νιώθεις λίγο καλύτερα. Ξέρουμε πως είναι… been there, done that που λένε και στο χωριό μου. Αλλά αν ακούσεις τα καλά νέα και τα επαναλαμβάνεις στον εαυτό σου ίσως νιώσεις λιγάκι καλύτερα!

Μπορείς να έχεις αντέχεις άλλο τα σπυράκια στο πρόσωπό σου, αλλά έρευνες έδειξαν πως σε κάνουν να δείχνεις πιο νέα από ότι οι φίλοι σου! Η ακμή προστατεύει το δέρμα από τη γήρανση και αυτό λίγο-πολύ κάπου το είχαμε ακούσει, κάπου το είχαμε διαβάσει αλλά δεν ήμασταν και πολύ σίγουροι. Τώρα, χάρη στους επιστήμονες μπορούμε να μιλάμε για κάτι πιο συγκεκριμένο.

Όλα φαίνεται πως έχουν να κάνουν με τα telomeres.

Τι είναι αυτό; Μπορείς να σκέφτεσαι τα telomeres σαν αυτά τα πλαστικά «καπάκια» που υπάρχουν στην άκρη του κορδονιού σου. Τα πλαστικά καλύμματα προστατεύουν τα κορδόνια από το σκίσιμο και τα telomeres κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά: προστατεύουν τα χρωμοσώματα από το σπάσιμο. Κάθε φορά που ένα κύτταρο διαιρείται, τα telomeres γίνονται πιο μικρά. Και αυτή η διαδικασία έχει συνδεθεί με τη γήρανση και τον υψηλότερο κίνδυνο θανάτου.

Φαίνεται πως οι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς στην ακμή, έχουν μεγαλύτερα telomeres σε σύγκριση με αυτούς που έχουν καθαρό δέμα. Και αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να προστατεύονται καλύτερα από τα σημάδια της γήρανσης, όπως τις ρυτίδες.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε 1.205 γυναίκες. Οι γυναίκες ανέφεραν αν υπέφεραν από ακμή και πώς κατάφερναν να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Στη συνέχεια, οι ερευνητές μέτρησαν το μήκος των telomeres. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όσες είχαν προβλήματα με την ακμή είχαν και μεγαλύτερα telomeres.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως θα πρέπει να γίνει κι άλλη έρευνα πάνω σε αυτό το πεδίο, αλλά γνωρίζουμε πως υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στις γυναίκες με ακμή, τα μεγαλύτερα telomeres και την επιβράδυνση στη γήρανση.