Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι το κλειδί της ευτυχίας και μια νέα έρευνα αναφέρει ότι για να είμαστε περισσότερο ευτυχισμένοι θα πρέπει να αφιερώνουμε τουλάχιστον 3 ημέρες της εβδομάδας στους φίλους και τις εξόδους μας.

Ποιος δεν θέλει να αισθάνεται πιο ευτυχισμένος; Κανείς αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά μήπως τελικά η αναζήτηση της ευτυχίας δεν είναι τόσο δύσκολη όσο νομίζουμε εμείς ότι είναι;

Έρευνες έχουν διαπιστώσει και στο παρελθόν ότι οι αυξημένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μας βοηθούν να αισθανόμαστε πιο ευτυχισμένοι, ενώ τώρα μια νέα μελέτη αναφέρει ότι ακόμη και μια μικρή δόση κοινωνικών συναντήσεων μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη διάθεσή μας.

Θα σκέφτεσαι ότι αυτή η έρευνα μάλλον δεν αφορά όλους και ειδικότερα όσους είναι εσωστρεφείς, αλλά ακόμη γι’ αυτούς η αλληλεπίδρασή τους με άλλους ανθρώπους μπορεί να τους κάνει καλό.

Unsplash/Yanapi Senaud

Σύμφωνα με τους μελετητές για να είμαστε περισσότερο ευτυχισμένοι, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βγαίνουμε με τους φίλους μας -και όχι μόνο- τρεις φορές την εβδομάδα.

«Βασικά, η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι το κλειδί της ευτυχίας», αναφέρει η δρ. Sonja Lyubomirsky, καθηγήτρια του τμήματος Ψυχολογίας του University of California Riverside και συγγραφέας του βιβλίου The How Of Happiness.

H Lyubomirsky μελετάει την ευτυχία και πώς αυτή λειτουργεί για περίπου 30 χρόνια και έχει ήδη διεξάγει αρκετές έρευνες για το πώς συγκεκριμένες πράξεις μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο και να επηρεάσουν την ευτυχία μας.

Η ίδια και η ομάδα της έχουν ερευνήσει αρκετούς τρόπους που βελτιώνουν την ευτυχία, ωστόσο το τελευταίο τους πείραμα έδειξε ότι τρεις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις την εβδομάδα αρκούν για να αισθανόμαστε πιο ευτυχισμένοι.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, οι μελετητές ζήτησαν απ’ τους συμμετέχοντες να αφιερώνουν χρόνο σε τρεις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις την εβδομάδα για έναν μήνα. Σύμφωνα με την Lyubomirsky «οι συμμετέχοντες ήταν πιο ευτυχισμένοι όταν το έκαναν πράξη». Μάλιστα, αυτές οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις δεν χρειαζόταν να είναι σε κάποιο πάρτι ή εκδήλωση, αλλά ακόμη κι ένα διάλειμμα για μεσημεριανό με φίλους ήταν αρκετό.

Photo: Unsplash/Roman Kraft