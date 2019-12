Αυτό που επηρεάζει τη διάθεσή σου τις γιορτές… δεν σου περνά απ’το μυαλό!

LIKE US ON FACEBOOK

Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι… the most wonderful time of the year… και όλοι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι. Σωστά; Λάθος! Από τι επηρεάζεται η διάθεση τις γιορτές σύμφωνα με έρευνα;

Γιατί μπορεί να μην είμαστε όλοι ευδιάθετοι τις γιορτές.Έχουμε τα πάνω μας, τα κάτω μας,τις αναποδιές μας. Η διάθεση τις γιορτές θα «έπρεπε» να είναι ανεβασμένη αλλά δεν υπάρχει κανείς που να το υπαγορεύει.

Τι αναφέρει, λοιπόν, νέα έρευνα για τα christmas… blues; Η χαμηλή διάθεση μπορεί να οφείλεται στη ζάχαρη! Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Kansas αναφέρει ότι τα προστιθέμενα σάκχαρα που βρέθηκαν σε σχεδόν όλα τα γλυκά των γιορτών μπορούν να προκαλέσουν μεταβολικές, φλεγμονώδεις και νευροβιολογικές διεργασίες που συνδέονται με την κατάθλιψη και τα αρνητικά συναισθήματα.

Αυτές οι λιχουδιές σε συνδυασμό με την έλλειψη ύπνου τον Χειμώνα και τις παραλλαγές στον ύπνο, μπορεί να δημιουργήσουν τον τέλειο συνδυασμό για την κατάθλιψη κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Όπως λένε και οι ειδικοί, η μειωμένη έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια του Χειμώνα μπορεί να ρίξει τους κιρκαδικούς ρυθμούς, διακόπτοντας τον υγιή ύπνο και ωθώντας το 5-10% του πληθυσμού σε ένα πλήρες επεισόδιο κλινικής κατάθλιψης!

Unsplash

Παράλληλα, είναι πιθανό σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, τα συμπτώματα κατάθλιψης να σπρώχνουν τα άτομα στην περισσότερη ζάχαρη. Δηλαδή, νιώθουν down και τρώνε περισσότερα γλυκά. Κι αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο.

Μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να αντισταθούν στα γλυκά επειδή για αρχή δίνουν μια ώθηση στη διάθεση. Αλλά η επίδραση είναι παρόμοια με άλλες ουσίες που θεωρούνται πολύ πιο επιβλαβείς, όπως το αλκοόλ. Και έτσι, τα βραχυπρόθεσμα οφέλη της κατανάλωσης ζάχαρης στη διάθεση, αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από το χάος που μπορούν να προκαλέσουν στο σώμα.

Αυτό που παθαίνουμε οι περισσότεροι στα οικογενειακά τραπέζια τις γιορτές!

Πώς πραγματοποιήθηκε η έρευνα;

Οι ερευνητές έφτασαν στα συμπεράσματά τους αφού ανέλυσαν μια μεγάλη συλλογή προηγούμενων ερευνών που επικεντρώθηκαν στις φυσιολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της κατανάλωσης πρόσθετης ζάχαρης.

Συνολικά, οι ερευνητές λένε ότι η φλεγμονή που προκαλείται από την υπερβολική ζάχαρη είναι ο νούμερο ένας παράγοντας που συμβάλλει στις καταθλιπτικές σκέψεις.

Pexels

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο η ζάχαρη προσβάλλει τα βακτήρια που υπάρχουν στο σώμα μας είναι πιθανώς ένας άλλος μεγάλος παράγοντας που προκαλεί κατάθλιψη.

Το σώμα μας φιλοξενεί πάνω από 10 τρισεκατομμύρια μικρόβια και πολλοί από αυτά ξέρουν πώς να χτυπάνε στον εγκέφαλο και να τον επηρεάζουν αρνητικά,παράγοντας χημικές ουσίες που τον ωθούν σε μια κατάσταση άγχους και κατάθλιψης.

Οι ειδικοί πάντως, συστήνουν μια διατροφή μη επεξεργασμένων φυτικών τροφίμων, σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα christmas blues που μπορεί να νιώθεις. Και τα γλυκά με μέτρο!

