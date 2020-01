Αυτά είναι τα 13 διαφορετικά συναισθήματα που μας ξυπνά η μουσική

LIKE US ON FACEBOOK

Δεν γίνεται να περάσει μέρα και να μην ακούσεις μουσική. Ακούς μουσική όταν περπατάς. Ακούς μουσική λίγο πριν κοιμηθείς. Δουλεύεις ή διαβάζεις με μουσική. Είναι ο καλύτερος σύντροφός σου όταν πονάς αλλά και όταν είσαι χαρούμενος. Μουσική και συναισθήματα πάνε μαζί κι αυτή η έρευνα μας το επιβεβαιώνει.

Η μουσική αρκετές φορές μπορεί να πει όσα εσύ προσπαθείς να βάλεις σε λέξεις. Και πολύ πιθανό να έχεις ένα αγαπημένο τραγούδι όταν είσαι στεναχωρημένος. Την κουβαλάς παντού μαζί σου γιατί μουσική και συναισθήματα γίνονται ένα και το ένα επηρεάζει το άλλο.

Τώρα, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, έκαναν μια έρευνα σε περισσότερα από 2.500 άτομα και τα συναισθήματά τους ακούγοντας πολλά και διαφορετικά τραγούδια. Μετά το πείραμα, οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η μουσική γεννά τουλάχιστον 13 διαφορετικά συναισθήματα.

Ποια είναι αυτά: ενθουσιασμός, χαρά, ερωτισμός, ομορφιά, χαλάρωση, στεναχώρια, ονειροπόληση, θρίαμβος, άγχος, φόβος, ενόχληση, πρόκληση και ενεργοποίηση.

Photo: unsplash/Avi Naim

Άκουσαν χιλιάδες τραγούδια και εξετάστηκε πώς ανταποκρίθηκαν, ποια συναισθήματα τους γέννησε το κάθε ένα από αυτά.

Κι εκτός απ’ το γεγονός ότι είναι απλά συναρπαστικό, αυτή η μελέτη θα μπορούσε να αποδειχθεί ευεργετική σε διάφορους τομείς, από τη βοήθεια θεραπευτών να επιλέξουν τραγούδια που προκαλούν ορισμένα συναισθήματα στην καλύτερη ενημέρωση των υπηρεσιών streaming μουσικής, όπως το Spotify για το πώς να ευχαριστήσουν τους ακροατές που αναζητούν μια συγκεκριμένη διάθεση ή ατμόσφαιρα.

Να σημειωθεί πως ανεξάρτητα απ’ τις εθνικότητες, οι συμμετέχοντες γενικά συμφώνησαν στις συναισθηματικές αντιδράσεις σε ορισμένους μουσικούς ήχους. Ωστόσο, η κουλτούρα ενός ατόμου φαίνεται να διαδραματίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο στο επίπεδο της «διέγερσης» που προκαλείται από ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Η «διέγερση», για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, ορίστηκε ως «βαθμός ηρεμίας ή τόνωσης που προκαλείται από ένα κομμάτι μουσικής».

Για το πείραμα μερικά από τα είδη μουσικής ήταν ροκ, λαϊκό, τζαζ, κλασική, πειραματική μουσική και heavy metal.

Μερικά παραδείγματα απ’ την έρευνα

Μερικά από τα παραδείγματα μουσικής που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα και τα συναισθήματα που προκάλεσαν: Το “Four Seasons” του Vivaldi ενεργοποίησε τους ακροατές, “Let’s Stay Together” του Al Green γέννησε συναισθήματα ερωτισμού και το “Rock the Casbah” των The Clash τους ξεσήκωσε. Αυτό που προκαλούσε το συναίσθημα της χαράς ήταν το “Somewhere over the Rainbow” .

Η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα αλλά δεν πρέπει πάντα να δίνουμε βάση στο τι λέει αλλά στο πώς ερμηνεύεται και γίνεται κατανοητό από τον καθένα!

Εσύ γνωρίζεις τις επιπτώσεις που έχει η μουσική στην υγεία σου;

Photo: Unsplash/Siddharth Bhogra