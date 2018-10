LIKE US ON FACEBOOK

Σχεδόν επιβεβαιώθηκε ότι ο Γιώργος Λάνθιμος διεκδικεί φέτος Όσκαρ. Θα είναι υποψήφιος για το βραβείο καλύτερης ταινίας.

Υποψήφια για Όσκαρ η ταινία Favourite του Γιώργου Λάνθιμου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Hollywood Reporter. Η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη απέσπασε πολύ καλές κριτικές στο Φεστιβάλ της Βενετίας ενώ χάρισε στον σκηνοθέτη και τον Αργυρό Λέοντα, δηλαδή το δεύτερο βραβείο.

Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, η ταινία Favourite βρίσκεται στη λίστα με τα φαβορί για το ‘Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Μάλιστα, η Fox Searchlights επιβεβαίωσε στο Indie Wire πως θα τοποθετήσει την Olivie Colman ανάμεσα στις υποψηφιότητες για τον Α’ γυναικείο ρόλο και τις Emma Stone και Rachel Weisz για εκείνη του Β’ γυναικείου ρόλου .

Μαζί με την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Favourite» υποψήφιες για την Καλύτερη ταινία είναι οι: BlackkKlansman, Black Panther, Can you ever forgive me? First man, Green Book, If Beale street could talk, leave no trace, Roma, A star is born.

Τώρα, μένουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ φέτος!

Τονίζεται πως τα Gotham Independent Film Awards, που απονέμονται στις 26 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, θεωρούνται ένα «δείγμα» για το ποιοι θα είναι οι νικητές στα Όσκαρ. Οι τρεις υποψηφιότητες της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου (καλύτερη ταινία, καλύτερο σενάριο, καλύτερο καστ για τις τρεις πρωταγωνίστριες) φυσικά από μόνες του λένε πολλά!

