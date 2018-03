Υποκλινόμαστε στον Σπανούλη! Έγινε ο κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της Euroleague!

Ο Σπανούλης ο κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της Euroleague κι είμαστε όλοι περήφανοι για εκείνον! Ο αρχηγός του Ολυμπιακού χρειαζόταν μόλις 4 ασίστ για να φθάσει στην κορυφή και τα κατάφερε στο παιχνίδι με τη Μάλαγα! Ο Δημήτρης Διαμαντίδης είχε 1.255 ασίστ και πλέον ο Σπανούλης έγινε ο πρώτος παίκτης της Euroleague που φθάνει τις 1.256 ασίστ!

Our Captain becomes the first @EuroLeague player to reach 1,256 assists. He is currently the recordman and continues… #SPANOUL1S #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/mCvwHjDtI0

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) March 30, 2018