Ξέσπασε φωτιά στη Bangkok: 3 νεκροί και 7 τραυματίες μέχρι στιγμής

Η φωτιά ξέσπασε στη Bangkok, το μεσημέρι στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο Centara Grand στο Bangkok’s Ratchaprasong Intersection. Ο καπνός έγινε αντιληπτός από τον 8ο ή τον 7ο όροφο, κάτι που οδήγησε σε πανικό τους πολίτες, που έτρεχαν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν από την σκηνή του τρόμου και να απομακρύνουν τα οχήματα τους.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, πηδώντας για ασφάλεια, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο Centara Grand και στην πλατεία του Centralworld, ενώ άλλοι εφτά τραυματίστηκαν. Ωστόσο, ο κυβερνήτης αποκάλυψε αργότερα ότι ο αριθμός των θανάτων της πυρκαγιάς ανέρχεται στους τρεις. Ο ένας πέθανε πάνω στην προσπάθεια του να σωθεί, και δύο άλλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου άφησαν την τελευταία πνοή τους.

Ο Pinit Arayasilapathorn, επικεφαλής της συνοικίας Pathum Wan, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη, ότι η φωτιά ξέσπασε στον όγδοο όροφο από τους 57 ορόφους του ξενοδοχείου. Πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά ήταν μικρή και ελεγχόμενη, αλλά ένας υπάλληλος τρομοκρατημένος από τη φωτιά πήδηξε έξω από το παράθυρο και πέθανε. Δύο άλλα μέλη του προσωπικού υπέστησαν κάποιους τραυματισμούς.

Ένας πυκνός μαύρος καπνός ξεπρόβαλε από τη στέγη του συνεδριακού κέντρου, το οποίο είναι το 11ο μεγαλύτερο στον κόσμο. Ο 57ος όροφος του Centara Grand είναι η ναυαρχίδα του Κεντρικού Ομίλου και ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.

There is/was a fire at #Bangkok CentralWorld convention center wing, the staff food court by the looks of it. pic.twitter.com/F2rH8HRMl5

— Conny Brunnkvist (@connyb) April 10, 2019