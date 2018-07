Wimbledon: Νικητής για τέταρτη φορά ο Νόβακ Τζόκοβιτς!

Μετά από μια απίστευτη νίκη που πέτυχε στον ημιτελικό απέναντι στον σπουδαίο Ραφαέλ Ναδάλ, ο Τζόκοβιτς δεν δυσκολεύτηκε να κερδίσει για τέταρτη φορά στην καριέρα του, τον τίτλο του Wimbledon.

Η κούραση του αντιπάλου του Άντερσον, ήταν εμφανής καθ΄όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι ο Τζόκοβιτς έφτασε με ευκολία στην κατάκτηση του 13ου τίτλου Grand Slam της καριέρας του.

Μπορεί για αρκετό καιρό να είχαν αμφισβητηθεί οι ικανότητες του πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης τένις, όμως ο αθλητής κατάφερε στο Λονδίνο να πείσει με τις εμφανίσεις του ότι επέστρεψε στο κορυφαίο επίπεδο, που όλοι τον είχαμε συνηθίσει.

Ο Σέρβος αθλητής έχει πλέον έξι τίτλους στη Μελβούρνη, τέσσερις στο Λονδίνο, δύο στη Νέα Υόρκη κι έναν στο Παρίσι. Η συνέχεια μόνο λαμπρή αναμένεται!

