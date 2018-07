Βρέθηκε νεκρή η γυναίκα και το ένα παιδί στον Έβρο | Αγωνία για τα άλλα δύο παιδάκια

Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα, η γυναίκα στον Έβρο βρέθηκε νεκρή, ενώ εντοπίστηκε επίσης και το άψυχο σώμα του ενός εκ των τριών παιδιών της.

Ο σύζυγός της είχε αναρτήσει video στο Twitter όπου έκανε έκκληση σις Αρχές για να εντείνουν τις προσπάθειές τους.

Το όνομά μου είναι Μουράτ Ακτσαμπάι. Η σύζυγός μου είναι η Χατίτζε Ακτσαμπάι. Και οι δύο είμαστε δάσκαλοι. Όταν περνούσαμε τον ποταμό Έβρο, η βάρκα μας ανατράπηκε στη μία της 18ης Ιουλίου 2018. Η σύζυγός μου και τα τρία παιδιά μου, ηλικίας ενός, τεσσάρων και έξι ετών χάθηκαν στο ποτάμι. Ως πατέρας ικετεύω τον ελληνικό λαό και τις ελληνικές αρχές. Σας παρακαλώ μην σταματήσετε την επιχερίηση έρευνας και διάσωσης

“My name’s Murat Akcabay. On the night of July 18th, our boat capsized on Maritsa River. My wife and 3 sons have been lost ever since. No word for the last 17 hours. Authorities seem not to show enough sensitivity. I call out to everyone to hear my voice and help my family…” pic.twitter.com/2dDB73yb0D

