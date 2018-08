Video απ’ την απόπειρα δολοφονίας του Μαδούρο | Έγινε ανάληψη ευθύνης

Video απ’ την απόπειρα δολοφονίας του Μαδούρο κατά την ομιλία του το Σάββατο στο Καράκας, για την επέτειο ων 81 χρόνων της δημιουργίας της Εθνικής Μπολιβαριανής Φρουράς.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ η κρατική τηλεόραση μετέδιδε την live εικόνα. Η γυναίκα του Νικολά Μαδούρο που βρισκόταν δίπλα του, κοιτούσε ψηλά και προσπάθησε να καλυφθεί. Η μετάδοση διακόπηκε ενώ αμέσως οι στρατιώτες που ήταν παρατεταμένοι μπροστά στον Μαδούρο “διαλύθηκαν” και άρχισαν να τρέχουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

#Venezuela: Nicolas Maduro survives '#assassination attempt' *via @PressTV

7 National Guard soldiers were injured after explosions interrupted Venezuelan President #NicolasMaduro mid-speech during a military event in Caracas, Saturday. pic.twitter.com/waWA5tSzL6

