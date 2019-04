Βενεζουέλα: Ο Γκουαϊδό καλεί τον στρατό σε εξέγερση | Στήριξη από τις ΗΠΑ

Ειδικότερα, ο Γκουαϊδό εμφανίστηκε την Τρίτη σε βίντεο, στο οποίο καλεί τον στρατό να πάρει την κατάσταση στα χέρια του προκειμένου «να προστατέψει το σύνταγμα της χώρας». Το βίντεο σύμφωνα με το Reuters είναι τραβηγμένο στην αεροπορική βάση Λα Καρλότα στο Καράκας.

Στο ίδιο βίντεο σύμφωνα με τον Γκουαϊδό φαίνονται στρατιώτες που αποδέχτηκαν το αίτημα των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων, ενώ όπως έγινε γνωστό, εάν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, οι ένοπλοι αυτοί απελευθέρωσαν τον ακτιβιστή της αντιπολίτευσης, Λεοπόλδο Λόπες.

#BREAKING US-backed Guaido calls for Venezuela military uprising.

Guaido made similar calls back in time but the army didn’t listen him. pic.twitter.com/dfUK6KPkOB

