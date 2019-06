Βέμπερ: Δεν επιτρέπεται στην Τουρκία να παραβιάζει την κυριαρχία μέλους της Ε.Ε.

«Δεν μπορεί να επιτρέπεται στην Τουρκία να παραβιάζει την κυριαρχία ενός κράτους μέλους της ΕΕ», έγραψε σε ανάρτησή του το Twitter, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτική Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επικεφαλής υποψήφιος του ΕΛΚ για την προεδρία της Κομισιόν, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις προκλητικές δραστηριότητες, γράφοντας ότι: «Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου».

«Οι πολίτες της Κύπρου μπορούν να βασίζονται στην υποστήριξή μας και την αλληλεγγύη μας», καταλήγει ο επικεφαλής υποψήφιος του ΕΛΚ.

Turkey cannot be allowed to violate the sovereignty of an EU member state. #Turkey must stop any illegal activities within #Cyprus Exclusive Economic Zone. The people of #Cyprus can rely on our support and solidarity.

