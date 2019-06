«Βασιλιάς» του Roland Garros ο Ναδάλ

Τον αποκαλούν «βασιλιά του χώματος» κι έχουν δίκιο, καθώς για ακόμη μια φορά ο τεράστιος Ράφα Ναδάλ αναδείχθηκε σε απόλυτο κυρίαρχο του Roland Garros.

Ο Ισπανός τενίστας κατέκτησε για τρίτη συνεχή φορά τον τίτλο στο γαλλικό Όπεν, ενώ αυτός είναι ο 12ος τίτλος της καριέρας του στο Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019). Είναι ακόμη το 18ο Γκραν Σλαμ στην καριέρα του κι εμείς δεν μπορούμε παρά να υποκλιθούμε σε έναν τέτοιο αθλητή!

23 wins in a row at Roland-Garros…@RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem.

🎾 https://t.co/uLebPf6COb#RG19 pic.twitter.com/yEoAq1ghdE

