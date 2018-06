Βασιλιάς και πάλι ο Ναδάλ: Κατέκτησε το 11ο Roland Garros!

Ο Ράφαελ Ναδάλ επιβλήθηκε με 3-0 σετ (6-4-, 6-3, 6-2) του Ντόμινικ Τιμ στον τελικό του Roland Garros, κατακτώντας μ’ αυτό τον τρόπο το 11ο τίτλο του στο γαλλικό Open και τις 17 κατακτήσεις σε Grand Slam.

Το παιχνίδι ήταν εύκολο για τον Ναδάλ, ο οποίος απέδειξε ξανά για ποιο λόγο θεωρείται ένας από τους καλύτερους στο τένις. Ο Ισπανός πρωταθλητής κέρδισε με 3-0 σετ, τον 24χρονο Αυστριακό Ντόμινικ Τιμ.

Ο Ναδάλ, είναι ασυναγώνιστος στο χώμα και σε ηλικία μόλις 32 ετών, έχει φτάσει στις 17 κούπες Grand Slam μειώνοντας τη διαφορά από τον Ρότζερ Φέντερερ που έχει 20 και θεωρείται ο κορυφαίος όλων των εποχών στο τένις.

«Είναι εκπληκτικό. Δεν μπορώ να περιγράψω πως νιώθω, είναι ένα όνειρο να έχω κατακτήσει 11 φορές τον τίτλο εδώ. Είναι αδύνατο να σκεφτώ κάτι τέτοιο», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Ισπανού, που δικαιολογημένα να τα έχει χάσει.

Ο Ραφαέλ έχει κατακτήσει τον ίδιο τίτλο το 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 και μάλλον έχουμε ακόμα πολλά να δούμε.

It never gets old, does it @RafaelNadal?

The King of Clay captures his 11th Roland-Garros title 6-4 6-3 6-2.

Rien n’arrête Rafa ! 11e titre pour l’Espagnol ici à Roland-Garros et son 57e titre sur terre-battue.

👉 https://t.co/xP28FRO671 pic.twitter.com/UzI4tcyikb

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2018