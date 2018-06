Τσακαλώτος: «Θέλουμε μια λύση που σέβεται τις αξίες του άλλου»

LIKE US ON FACEBOOK

«Θέλουμε μια λύση που σέβεται τις αξίες του άλλου», ήταν η φράση με την οποία έληξε την ομιλία του στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Προκειμένου να υπερασπιστεί τη συμφωνία Τσίπρα- Ζάεφ για την ονομασία της ΠΓΔΜ, ο υπουργός Οικονομικών επικαλέστηκε επιχειρήματα σχετικά με την οικονομική κατάσταση της γείτονος χώρας.

Ο υπουργός Οικονομικών ξεκίνησε την ομιλία του στα αγγλικά και πιο συγκεκριμένα με ένα ποίημα του Βρετανού William Blake: «What Should They Know of England Who Only England Know», μεταφράζοντας στη συνέχεια τη φράση: «Τι ξέρουν για την Αγγλία, αυτοί που μόνο την Αγγλία γνωρίζουν;».

Σύμφωνα με όσα είπε, ο κ. Τσακαλώτος στη Βουλή, όπου παρακολουθούμε το Σάββατο τη συζήτηση για την πρόταση μομφής που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία εναντίον της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, τα Σκόπια είναι σε τέτοια οικονομική κατάσταση που η χώρα μας δεν μπορεί να απειληθεί.

Ξέρουμε κάτι για τη FYROM και τη Βόρεια Μακεδονία; Ότι το κατά κεφαλήν εισόδημά τους είναι 4.600 ευρώ, όταν δικό μας είναι 4 φορές παραπάνω; Δέκα δις το ΑΕΠ τους, πολύ λιγότερο από το μαξιλάρι που θα προσπαθήσουμε να έχουμε στις 21 Ιουνίου. Γι’ αυτή τη χώρα μιλάμε

Αναφορικά με τη μακεδονική γλώσσα, ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι αποτελεί μέρος της σλαβικής γλώσσας και σημείωσε ότι από το παρελθόν αναγνωριζόταν η ύπαρξή της.

«Τη δεκαετία του ‘50 υπήρχε, μετά όχι, το ‘70 υπήρξε και τώρα η συγκυρία λέει πάλι όχι;» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών και διερωτήθηκε στη συνέχεια εάν στα διαλείμματα δεν υπήρχε αυτή η γλώσσα.

Photo: EUROKINISSI