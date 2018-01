Trump: «Είμαι όχι μόνο έξυπνος, αλλά και μια πολύ σταθερή ιδιοφυΐα»

Τα tweet του Αμερικανού προέδρου έρχονται ως απάντηση στον σάλο που προκάλεσε το βιβλίο «Fire and Fury: Inside the Trump White House», το οποίο αμφισβητεί τις ηγετικές του ικανότητες.

«Βασικά, κατά τη διάρκεια της ζωής μου, τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα μου ήταν ο σταθερός ψυχισμός μου και ότι είμαι πραγματικά πολύ έξυπνος. Η διεφθαρμένη Χίλαρι Κλίντον θέλησε να παίξει με αυτά και, όπως όλοι ξέρουν, κατέρρευσε», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Ήμουν ένας ΠΟΛΥ πετυχημένος επιχειρηματίας, έγινα ένας κορυφαίος παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών και έπειτα Πρόεδρος των ΗΠΑ (στην πρώτη μου προσπάθεια). Πιστεύω ότι αυτά με καθιστούν όχι μόνο έξυπνο, αλλά ιδιοφυή. Και μάλιστα, μια σταθερή πνευματικά, ιδιοφυΐα!», συνέχισε ο ίδιος σε έναν απολογισμό της εξέλιξης του από επιχειρηματία σε πρόεδρο των ΗΠΑ.

….Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018