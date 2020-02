Τρομοκρατική η επίθεση στο Λονδίνο, σύμφωνα με την αστυνομία (Video)

Το απόγευμα της Κυριακής, 2 Φεβρουαρίου, σημειώθηκε επίθεση στο Νότιο Λονδίνο με τις αστυνομικές αρχές να έχουν χαρακτηρίσει το περιστατικό ως τρομοκρατικό.

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε πολίτες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της περιοχής Streatham του Νότιου Λονδίνου, περίπου στις 2 μ.μ. ώρα Αγγλίας. Από την επίθεση στο Νότιο Λονδίνο προκλήθηκαν δύο τραυματίες, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Στο σημείο της επίθεσης βρίσκονται δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς και η αστυνομία, ενώ μάρτυρες κάνουν λόγο για 9-10 ασθενοφόρα, ενώ όπως είπαν, οι αστυνομικοί τους φώναξαν να πάνε πίσω. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώθηκαν 3 πυροβολισμοί από την αστυνομία. Η Μητροπολιτική Αστυνομία χαρακτηρίζει το περιστατικό ως τρομοκρατικό.

Αναλυτικά η επίθεση στο Λονδίνο, σύμφωνα με όσα αναφέρει η αστυνομία

«Ένας άντρας δέχθηκε πυροβολισμούς από ένοπλους αξιωματικούς στο Streatham. Σε αυτό το στάδιο πιστεύεται ότι ένας αριθμός ανθρώπων μαχαιρώθηκε» ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία, η οποία πρόσθεσε στο Twitter πως «Το περιστατικό ανακηρύχθηκε ως συνδεόμενο με την τρομοκρατία».

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Η αστυνομία ζητά, επίσης, από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν την περιοχή αυτή, η οποία έχει εκκενωθεί. Μάρτυρες αναφέρουν χαρακτηριστικά πως ο δράστης κυνηγούσε με μαχαίρι πολίτες στην κεντρική οδό, ενώ πίσω του ένας αστυνομικός της ασφάλειας, ντυμένος με πολιτικά ρούχα, τον ακολουθούσε και τον πυροβόλησε πιθανώς 3 φορές.

#BREAKING UPDATE!!

Police in #London #streatham have shot a suspect after stabbing several people.

In this footage undercover officers warning people to get away because they suspect, the attacker as possible suicide bomber. pic.twitter.com/D2cXO6iYPo — News flash (@BRNewsFlash) February 2, 2020

Πάνω από την περιοχή αυτή του Λονδίνου πετά ελικόπτερο της αστυνομίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ευχαρίστησε μέσω Twitter τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ δήλωσε πως οι σκέψεις του βρίσκονται με τους τραυματίες και όλους όσους έχουν επηρεαστεί από το συμβάν.

Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2020

Σύμφωνα με την μέχρι στιγμής έρευνα, προσθέτει, εκτιμάται πως ο ύποπτος ήταν οπαδός της ακραίας ισλαμικής ιδεολογίας. Δημοσίευμα του Guardian, ο δράστης φορούσε ψεύτικο γιλέκο με μεταλλικά κουτάκια ώστε να φαίνεται πως είναι ζωσμένος με εκρηκτικά.

Να θυμίσουμε πως η τελευταία επίθεση που είχε γίνει στη βρετανική πρωτεύουσα ήταν τον περασμένο Νοέμβριο, που η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα που φορούσε ψεύτικο γιλέκο με εκρηκτικά, ο οποίος είχε σκοτώσει με μαχαίρι δύο ανθρώπους.

Τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για νέα επίθεση με μαχαίρι, αυτή τη φορά στο Βέλγιο. Το συμβάν έλαβε χώρα στη Γάνδη και σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ ο δράστης μαχαίρωσε δύο πολίτες. Παρά το τραγικό γεγονός οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα πυροβολώντας τον.

Το συγκεκριμένο συμβάν μοιάζει καρμπόν με την επίθεση στο Λονδίνο, όπου κι εκεί δράστης δεν κατάφερε να ξεφύγει από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Photo: twitter/@andybullemor