LIKE US ON FACEBOOK

Τρομερός Τσιτσιπάς κέρδισε Φέντερερ και προκρίθηκε στον τελικό του ATP Finals. Μεγάλες στιγμές για ακόμη μια φορά απ’ τον σπουδαίο Έλληνα τενίστα.

Το έκανε στο παρελθόν και το έκανε ξανά! Κέρδισε τον «βασιλιά» Φέντερερ και εξασφάλισε το εισιτήριο του για τον τελικό του ATP Finals, όπου μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον Ρότζερ Φέντερερ, στον ημιτελικό του ATP Finals στο Λονδίνο με 2-0 σετ (6-3 και 6-4).

Ένα βήμα πριν κατακτήσει την κορυφή στον τελικό της Κυριακής, αναμένει τον αντίπαλο του, ο οποίος θα αναδειχθεί απ’ τον αποψινό αγώνα ανάμεσα στον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Αυστριακό, Ντόμινικ Τιμ.

The youngest finalist at the season-ending event since Del Potro in 2009! Seriously impressive from @StefTsitsipas 👏 🎥: @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/5brsDQ7xLf — ATP Tour (@atptour) November 16, 2019

Ο ίδιος στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη σπουδαία του νίκη ανέφερε ότι: «Θυμάμαι τον εαυτό μου σαν ένα από αυτά τα παιδιά που παρακολουθούν το event. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα στέκομαι εδώ. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα».

Αναφορικά με τον αγώνα, ο «Στεφ» ξεκίνησε δυναμικά, καθώς κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο σετ με 6-3. Στην αρχή του δεύτερου σετ είδαμε μια μικρή επανάληψη του πρώτου, με τον Έλληνα τενίστα να κάνει break στο δεύτερο σερβίς του και τον Φέντερερ να απαντά με τον ίδιο τρόπο αμέσως μετά.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε κάπως έτσι με τον Τσιτσιπά παρόλα αυτά να βρίσκεται σε τρομερή πνευματική κατάσταση και να κερδίζει δικαιωματικά το ματς, δίνοντας ραντεβού για τον τελικό της Κυριακής.

SIMPLY SUPERB FROM STEF! The youngest player in the field has made the FINAL! 👏 🎥: @TennisTV | #NittoATPFinals | @StefTsitsipas pic.twitter.com/4PDVn8OGdV — ATP Tour (@atptour) November 16, 2019

Διαβάστε ακόμη:

Photo: Twitter/@BBC Tennis