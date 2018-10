Τρένο έπεσε πάνω σε πλήθος | Τουλάχιστον 50 νεκροί (Video)

Τραγωδία στην Ινδία, καθώς τρένο έπεσε πάνω σε πλήθος που βρίσκονταν κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στο Amritsar, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ο αριθμό αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Η ινδική εφημερίδα First Post κάνει λόγο για 30 νεκρούς.

Πολλοί ακόμη έχουν τραυματιστεί και μεταφέρονται εσπευσμένα σε νοσοκομεία.

BREAKING VIDEO: The moment when train in India, Amritsar, ran over a religious rally when they were burning some effigy, caught on camera pic.twitter.com/UgvyRYzpXj

