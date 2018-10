Τρένο εκτροχιάστηκε στην Ταϊβάν | Τουλάχιστον 17 νεκροί

Τρένο εκτροχιάστηκε στην Ταϊβάν και πιο συγκεκριμένα στη βορειοανατολική περιοχή, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 17 νεκρούς και με τον αριθμό των τραυματιών να ανέρχεται σε 126, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι κυβερνητικές αρχές.

Ειδικότερα, το ατύχημα έλαβε χώρα στην επαρχία Γιλάν, κοντά στην παραλία, ενώ πολλά βαγόνια εκτροχιάστηκαν σε μια παραλιακή σιδηροδρομική γραμμή που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους τουρίστες.

«Στις 6.30 μ.μ. (τοπική ώρα) υπήρχαν 17 νεκροί στο σημείο και 126 τραυματίες», σημείωσε σε μια ανακοίνωση η Αρχή Σιδηροδρόμων της Ταϊβάν, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η αμαξοστοιχία κινούταν μεταξύ των δύο σταθμών στην επαρχία Γιλάν όταν πραγματοποιήθηκε ο εκτροχιασμός.

Παράλληλα, η κεντρική κυβέρνηση της Ταϊβάν σε δηλώσεις της ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται στο σημείο και ότι ο πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και πως προτεραιότητά του είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών.

Τέλος, το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Ταϊβάν ανέφερε πως περισσότεροι από 30 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην αμαξοστοιχία.

JUST IN: At least 3 dead, over 20 injured after train derails in north-eastern #Taiwan‘s Yilan county https://t.co/DRcdxdebjR pic.twitter.com/DbSV5RCe7K

— The Straits Times (@STcom) October 21, 2018