Τραγικό! Πώς το YouTube μπέρδεψε την Παναγία των Παρισίων με τους Δίδυμους Πύργους

Η γκάφα του YouTube έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά. Τι ακριβώς συνέβη όμως; Το YouTube μετέδωσε εικόνες της πυρκαγιάς στην Παναγία των Παρισίων το βράδυ της Δευτέρας με κείμενο, όμως, από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Και φυσικά αυτό δεν πέρασε από κανέναν απαρατήρητο, με τους χρήστες του Twitter να έχουν κάνει τα screenshots για να έχουν αποδεικτικά, τα οποία στη συνέχεια τα ανέβασαν στο Twitter.

Συγκεκριμένα, το YouTube γέμισε με videos και απευθείας εικόνες από την φωτιά που ξέσπασε στον εμβληματικό ναό στην «καρδιά» του Παρισιού. Ωστόσο, υπήρχε ένα… πρόβλημα! Τις εικόνες αυτές τις συνόδευε ένα κείμενο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους, στις 11 Σεπτεμβρίου το 2001!

Ορισμένα, δηλαδή, κείμενα σε video του YouTube για την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων, παρέπεμπαν σε καταχώριση της Εγκυκλοπαίδειας Britannica για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ το 2001. Επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο σε περίπου 3.000 ανθρώπους από την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων στη Νέα Υόρκη.

Και φυσικά τέτοια λάθη -που καλό είναι να αποφεύγονται- έχουν γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν. Άλλοτε ήταν λάθος εικόνα, άλλοτε λάθος κείμενο, όπως στην προκειμένη.

YouTube’s fact-checking thing below live news seems to be completely broken https://t.co/o8mChVWVHa pic.twitter.com/eu0ZDacnPd

— Mike Murphy (@mcwm) April 15, 2019