Τουλάχιστον 4 νεκρούς άφησε πίσω της η κατάρρευση πεζογέφυρας στο Μαϊάμι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε επίσημα ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας.

Το δυστύχημα έγινε σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, κοντά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Παράλληλα, ακόμα εννέα άτομα έχουν μεταφερθεί ως τραυματίες στο νοσοκομείο ενώ οι διασώστες εξακολουθούν να προσπαθούν να βρουν επιζώντες ανάμεσα στα συντρίμμια της γέφυρας.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρικ Σκοτ, δήλωσε στα ΜΜΕ ότι πρόκειται να «διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος», διαβεβαιώνοντας θα αποδοθούν ευθύνες για ενδεχόμενα λάθη.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη γέφυρα συνέδεε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντας με την πόλη Σουιτγουόερ και είχε εγκατασταθεί το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όμως, δεν είχε ανοίξει ακόμα για το κοινό. Η γέφυρα ήταν εντός των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Φλόριντα, στο Μαϊάμι.

Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7 pic.twitter.com/hYupV1ctDK

— ABC News (@ABC) March 15, 2018