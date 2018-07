Τουλάχιστον 27 νεκροί απ’ το ναυάγιο στην Ταϊλάνδη | Δεκάδες αγνοούμενοι

Περισσότεροι από 27 νεκροί απ’ το ναυάγιο στην Ταϊλάνδη, στα ανοιχτά του νησιού Πουκέτ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση απ’ το Βασιλικό Ναυτικό της Ταϊλάνδης.

Το τουριστικό σκάφος Phoenix βυθίστηκε μετά από θαλασσοταραχή στα ανοιχτά του Πουκέτ ενώ μετέφερε 105 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου 93 τουρίστες -οι περισσότεροι Κινέζοι- 11 μέλη του πληρώματος και ένας ξεναγός.

Περίπου 12 από αυτούς μεταφέρθηκαν τραυματίες στο νοσοκομείο.

Να σημειωθεί πως μια άλλη βάρκα επίσης ανατράπηκε στο Πουκέτ το απόγευμα της Πέμπτης, αλλά ευτυχώς και οι 42 που επέβαιναν στο σκάφος διασώθηκαν.

Οι αρχές του Πουκέτ εξέδωσαν έκτακτο δελτίο καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρούς ανέμους και βροχές.

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για τη διάσωση 12 μαθητών μαζί με τον προπονητή τους που παραμένουν εγκλωβισμένα μέσα σε σπήλαιο στη βόρεια Ταϊλάνδη για 13 ημέρες.

Ένα πρώην στέλεχος των Ειδικών Δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του έπειτα από μια επιχείρηση για τη διάσωση των παιδιών. Συγκεκριμένα, το πρώην μέλος της ομάδας SEAL, Σαμάρν Πουνάν, στην προσπάθειά του να τοποθετήσει φιάλες οξυγόνου στα παιδιά, λιποθύμησε και έχασε τη ζωή του.

«Αφού παρέδωσε το οξυγόνο, στον δρόμο της επιστροφής δεν είχε πλέον αρκετό οξυγόνο», ανέφερε ο αντικυβερνήτης της επαρχίας, ο Πασακόρν Μπουνιαλάκ, προσθέτοντας πως «έχασε τις αισθήσεις του στον δρόμο της επιστροφής».

Όπως έγινε γνωστό, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ο Elon Musk θα συμμετέχει στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Ο ίδιος αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να βοηθήσει τις ομάδες διάσωσης.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole.

— Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2018