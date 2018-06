Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του TIME που μας ανατρίχιασε!

Το νέο εξώφυλλο του TIME για τον Τραμπ αποτυπώνει όλη τη σκληρότητα του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στους πρόσφυγες με την απόφασή του να χωρίσει τις οικογένειες των παράτυπων μεταναστών, απόφαση που ακύρωσε μετά από τις πιέσεις και τις κριτικές που δέχτηκε, μέχρι να ψηφιστεί ένας νέος, σχετικός νόμος για το ζήτημα.

Το εξώφυλλο του TIME για τον Τραμπ, βάζει τον Αμερικανό Πρόεδρο στη θέση του ενώ αναρωτιέται «τι είδους χώρα είμαστε».

